Sprachenfreundliche Kommunen gekürt Hoyerswerda, Lohsa und Crostwitz gewannen den Wettbewerb des Freistaats. Schleife ging diesmal leer aus.

Lausitz. Kultur und Geschichte der Sorben haben dank etlicher sorbischer Vereine in Hoyerswerda und den Ortsteilen ihren festen Platz. Doch damit nicht genug. Es fanden Sprachkurse für Mitarbeiter der Verwaltung statt. Man sei dabei, den sorbischen Internetauftritt der Stadt zu überarbeiten. Ein Sorbischer Beirat berät den Stadtrat, der wie auch Oberbürgermeister Stefan Skora hinter dem Anliegen steht, Sprache und Kultur der Sorben in Hoyerswerda weiter zu fördern. Und zwar über die vom Sächsischen Sorbengesetz festgeschriebene Pflicht hinaus. Dokumentiert ist all das in einem dicken Ordner. Diese Aktivitäten weisen die Stadt Hoyerswerda als sprachenfreundliche Kommune aus. Sie brachten ihr den 1. Preis im gleichnamigen Wettbewerb ein. Der wird alle fünf Jahre vom Rat für sorbische Angelegenheiten des Freistaats Sachsen ausgelobt und steht unter Schirmherrschaft des Landtagspräsidenten. Startschuss für die dritte Auflage war am 3. Februar 2017 in Bautzen. Am Freitag nun wurden im Sorbischen Kulturzentrum in Schleife die Preisträger geehrt.

Die sorbische Sprache lebt. Und folgt man den Ergebnissen des Wettbewerbs, dann ist sie neben Hoyerswerda in Lohsa und Crostwitz am lebendigsten. So jedenfalls heißen die Sieger in den drei Wertungskategorien. Eigentlich, so die Sorbenbeauftragte der Stadt Hoyerswerda, bräuchte man nicht unbedingt einen Wettbewerb. „Aber er spornt an, immer wieder neue Ideen zu suchen, denn die sorbische Sprache darf nicht verschwinden“, erklärte Gabriela Linack. In das 750-jährige Stadtjubiläum ist die sorbische Kultur fest eingebunden. Am 3. Juni werden sich in einem großen Bühnenprogramm Gruppen der Ober- und Niederlausitz präsentieren. Das Preisgeld von 1000 Euro wird die Stadt für einen weiteren Sprachkurs nutzen und gemeinsam mit dem Sorbischen Beirat entscheiden, wofür es noch ausgegeben wird.

Auch in Lohsa wird diese Finanzspritze gut angelegt. Grit Pelzer, die den Preis für die Gemeinde entgegennahm, könnte sich vorstellen, die sorbischen Sagengestalten entlang des Dreiweiberner Sees überarbeiten zu lassen. Die touristischen Hinweisschilder aus Holz sind verwittert. Sie führen Gäste wie auch Grundschüler der Gemeinde in die sorbische Sagenwelt ein. Wofür das Geld verwendet wird, entscheidet der Gemeinderat. Dem ist die Förderung der sorbischen Sprache und Kultur ein wichtiges Anliegen. Ihre Präsentation zum Wettbewerb reichte die Gemeinde Lohsa in Deutsch und zudem in Sorbisch ein.

Das sind die Preisträger 2018 zurück 1 von 5 weiter Kategorie Städte: 1. Hoyerswerda, 3. Wittichenau, kein 2. Preis vergeben. Kategorie Gemeinden: 1. Lohsa, 2. Königswartha und 3. Göda. Sorbisches Kerngebiet: 1. Crostwitz, 2. Ralbitz-Rosenthal und 3. Radibor. Weitere Teilnehmer 2017/18: Elsterheide, Großdubrau, Kamenz, Puschwitz, Räckelwitz und Schleife. Dreimal und damit jedes Mal dabei: Hoyerswerda, Wittichenau, Kamenz, Lohsa, Großdubrau, Göda, Schleife, Ralbitz-Rosenthal und Räckelwitz.

Eine Jury bewertete alle Unterlagen nach den per Gesetz vorgeschriebenen Pflichtaufgaben der Kommunen zur Förderung der sorbischen Sprache sowie den freiwilligen Leistungen. Außerdem wurde diesmal auch die Art der Präsentation in die Bewertung einbezogen. Und da überzeugte Crostwitz mit einem Video am meisten. Dass Sorben in der Gemeinde leben, sei überall auf den ersten Blick deutlich. Seit Neuestem werden selbst die Beschlussvorlagen im Gemeinderat in Sorbisch ausgereicht, ist sogar das Verkehrsschild „30 – wegen uns“ zur Verminderung der Geschwindigkeit aus Rücksicht auf Kinder sorbisch ausgewiesen. „Die sorbische Sprache lebt, das ist nicht bloß Theorie, sondern gelebter Alltag“, so Bürgermeister Marko Klimann in dem Video.

Schleife als einzige Gemeinde aus dem Landkreis Görlitz ging diesmal leer aus. Dabei hat die Kommune mit dem Njepila-Hof, einem regen sorbischen Vereinsleben und zweisprachiger touristischer Beschilderung etliches zu bieten. Und die Insel am Kreisverkehr sei mit Linden bepflanzt, dem sorbischen Symbol für Wachstum und Fruchtbarkeit. Das wünsche man sich auch für die weitere Entwicklung im Schleifer Kirchspiel, so Bürgermeister Reinhard Bork. Dass Schleife ohne Preis blieb, lag vermutlich an der Form der Präsentation, die den Inhalten nicht gerecht wurde.

Der Wettbewerb „Sprachenfreundliche Kommune – Die sorbische Sprache lebt“ gilt nach Auffassung der Veranstalter als „wichtiges Signal für die Analyse und Belebung der Zweisprachigkeit“. Von den 42 im sächsischen Sorbengesetz als deutsch-sorbisches Siedlungsgebiet definierten Kommunen beteiligten sich 14. Ob Nachlässigkeit, bewusste Ignoranz, zu wenig Zeit oder sonstige Gründe die anderen davon abhielten, vermochte Maria Michalk nicht zu sagen. Vermutlich von allem etwas. Die Vorsitzende des Rates für sorbische Angelegenheiten widersprach der Kritik, wonach der Wettbewerb nur Alibifunktion hätte. Man sei auf gutem Weg. „Die Ergebnisse zeigen, dass es jede Mühe wert ist, die sorbische Sprache zu erhalten“, sagte sie. Unterstützt wurde der Wettbewerb von der Stiftung für das sorbische Volk und die Domowina.

Alle Teilnehmer dürfen das Logo als sprachenfreundliche Kommune im amtlichen Schriftverkehr und in ihrem Marketing für Tourismus und Kultur nutzen.

