Spotify will an die Börse Der weltgrößte Musikstreamer hat vertraulich eine Aktienplatzierung beantragt – und geht dabei einen ungewöhnlichen Weg.

Mit 140 Millionen Kunden ist der Musikstreamdienst Spotify ein Gigant. © dpa

Der 2008 lancierte schwedische Online-Musikdienst Spotify wächst, dass sich die Balken biegen. Die einen feiern ihn als digitalen Retter der kriselnden Musikbranche. Andere kritisieren den Dienst, weil er Urheberrechte teilweise nicht respektieren und Künstlern zu wenig auszahlen soll.

Nun mehren sich angeblich die Zeichen für einen Börsengang. Spotify soll im Dezember bei der US-Börsenaufsicht SEC einen vertraulichen Antrag auf Börsenzulassung an der New Yorker Börse (NYSE) gestellt haben. Dies berichten die Webseite Axion, das Wall Street Journal und die Financial Times.

Sie berufen sich auf mehrere gut informierte Quellen. Dabei soll Spotify eine Direktplatzierung anstreben. Das ist ein ungewöhnlicher Weg. Bestehende Firmenanteile würden damit ohne das übliche Preisbildungsverfahren direkt an der Börse angeboten werden, ohne dass Spotify durch eine Aktienneuemission frisches Kapital reinholt.

Laut der Financial Times soll Spotify zum jetzigen Zeitpunkt kein zusätzliches Kapital benötigen. Allerdings können neue Aktien zu einem späteren Zeitpunkt ausgegeben werden. Laut den Medienberichten dürfte mit dem direkten Börsengang schon im März oder April 2018, spätestens aber vor dem Ende des ersten Halbjahres 2018 gerechnet werden.

Laut der Financial Times ließ sich Spotify bei den Investmentfirmen Morgan Stanley, Goldman Sachs und Allen & Co. zur Börsennotierung beraten. Im Stockholmer Spotify-Hauptsitz wurden die Medienangaben bislang nicht kommentiert, aber auch nicht dementiert. Noch im Sommer 2017 sagte Spotify-Gründer Martin Lorentzon allerdings dem öffentlich-rechtlichen Radio Schweden (SR), Gerüchte zu einem Börsengang seien „völlig aus der Luft gegriffen“. Ob er nun seine Meinung geändert hat? Im vergangenen Frühjahr wurde der Börsenwert von Spotify auf zehn Milliarden Dollar geschätzt. Laut Analysten könnte der Firmenwert wegen der rapide steigenden Kundenschar inzwischen bei 20 Milliarden Dollar liegen. Schon länger wird über einen Börsengang spekuliert. Ein Hindernis dafür könnte die fast gleichzeitig mit dem Antrag zum Börsengang im Dezember eingereichte Klage des Musikverlags „Wixen Music Publishing“ sein. Dem gehören Lizenzen von berühmten Songs wie „Light My Fire“ von The Doors. Vor dem Bundesgericht in Kalifornien wirft der Verlag Spotify vor, Tausende Songs unerlaubt benutzt zu haben. Der Verlag fordert Schadensersatzzahlung von mindestens 1,6 Milliarden Dollar.

Spotify ist mit großem Abstand zur Konkurrenz Marktführer im Musikstreaminggeschäft. Privaten Nutzern stehen in der Bezahlversion (10 Euro/Monat), rund 30 Millionen Songs zur Verfügung. Laut den letzten eigenen Angaben hat Spotify 140 Millionen Kunden weltweit, davon bezahlen rund 60 Millionen für den werbefreien Premiumdienst. Musik kann dabei über Computer oder Smartphones gehört und auch zum Offlinegebrauch heruntergeladen werden. Konkurrent Apple Music hatte im September mit über 30 Millionen zahlenden Nutzern deutlich weniger.

Spotify macht allerdings noch immer keine Gewinne. Im Juni 2017 wies Spotify für das Geschäftsjahr 2016 eine Umsatzsteigerung zum Vorjahr um 52 Prozent auf 28,6 Milliarden Kronen (2,9 Mrd. Euro) aus. Allerdings steigerte sich der Verlust zum Vorjahr um 133 Prozent auf 539 Millionen Euro. Dies meldete die schwedische Zeitung Dagens Industri unter Berufung auf das von Spotify in Luxemburg ausgewiesene Geschäftsresultat. Allerdings könnte es Spotify letztlich bessergehen, als diese Zahlen vermuten lassen. Aus einem anderen Dokument, das Spotify laut der Zeitung Computer Sweden in Luxemburger Firmenregistrierungsamt eingereicht hat, gehören den weltgrößten Plattenfirmen schon seit Langem zusammen 18 Prozent von Spotify. Und Letztere haben ihre Gewinne durch den Dienst deutlich erhöhen können. Sony BMG soll laut Bericht 5,8 Prozent halten, Universal Music 4,8 Prozent, Warner Music 3,8 Prozent und EMI 1,9 Prozent. Die Abtretung von 18 Prozent der Firmenanteile für insgesamt nur 100 000 Kronen soll laut Computer Sweden damals nötig gewesen sein, um die misstrauischen Plattenfirmen ins Boot zu locken. Sollten die Angaben stimmen, könnten Spotifys unternehmerische Muskeln dank Eigentümerstruktur größer sein, als aus dem Geschäftsbericht von 2016 hervorgeht.

