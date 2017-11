Sportzentrum muss wirtschaftlicher arbeiten Die Ticket-Angebote im Sebnitzer SoliVital werden reduziert. Was nicht genutzt wird, fällt künftig komplett weg.

Die Ausgaben im SoliVital steigen und jetzt auch die Preise. © Steffen Unger

Das Sport- und Freizeitzentrum SoliVital in Sebnitz steht 2018 vor einem schwierigen Haushaltsjahr. Mehrkosten durch Gebührenanhebungen von Dienstleistern sowie die erneute Erhöhung des Mindestlohnes machen der Einrichtung offenbar zu schaffen. Um die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen, wurden mit Billigung des Stadtrates die Entgelte für die Angebote des Hauses angepasst. Dem voraus gingen Gespräche mit dem Personal, um zu erkunden, welche Ticket-Angebote überhaupt genutzt werden und welche nicht. Letztere wurden gestrichen. So entfallen in der Fitness- und Gesundheitswelt künftig die Tageskarten und die halbjährlichen Monatskarten. Wer die Soccer-Arena mietet, zahlt für die gesamte Hallenfläche künftig 18 statt 15 Euro. Allerdings kann auch die halbe Hallenfläche gemietet werden. Und das kostet dann nur elf Euro. Rabattiert wird die Halle, wenn sie durch Kinder, Schüler beziehungsweise Vereine genutzt wird. Da müssen für die gesamte Halle 18 statt bisher 19 Euro gezahlt werden. Die Preise im Tobeland steigen geringfügig. Kinder bis drei Jahre zahlen 2,50 Euro statt bisher zwei Euro, Erwachsene zahlen 4,50 Euro statt vier Euro. Die Familienkarte steigt von zehn auf zwölf Euro. Teurer wird es auch in der Kletterhalle. Die Tageskarte kostet für Erwachsene neun statt acht Euro und die Familienkarten kosten nicht mehr 19 Euro, sondern 22 Euro. Steigerungen gibt es auch bei den Monatskarten in der Kletterhalle. Mehr Geld muss pro Stunde auch für die Ausleihe von Zubehör für Badminton beziehungsweise Tischtennis bezahlt werden. Diese steigen von sieben auf neun und von acht auf neun Euro.

