Sportwelt droht ein Chaos-Jahr

Cathleen Martini steuerte ihren Bob beim Olympiatraining 2014 in Sotschi durch die Bahn. Abseits der Piste gab es kriminelle Machenschaften. Deshalb wollen im nächsten Jahr die Letten nicht bei den Weltmeisterschaften starten.

Sperren für Einzeltäter oder Verbände, Einsprüche vor dem Schiedsgericht Cas, Änderungen der Ergebnislisten: Nach dem Entsetzen über den zweiten Teil des McLaren-Reports droht dem internationalen Sport ein chaotisches Jahr 2017. Im Mittelpunkt aller Debatten dürfte der mögliche Ausschluss Russlands von den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang/Südkorea stehen, auch wenn sich das Riesenreich äußerst gelassen gibt.

„Mein Job ist getan. Jetzt sind die Verbände dran“, sagte Ermittler Richard McLaren nach der Vorstellung seines über 100-seitigen Abschlussberichtes. Mehr als 1 000 russische Athleten aus 30 Sportarten waren von 2011 bis 2015 in das Betrugssystem involviert und manipulierten auch bei Olympia 2012 in London und 2014 in Sotschi. Politiker und Vertreter der nationalen Anti-Doping-Agenturen forderten bereits ein hartes Durchgreifen.

Und tatsächlich. Im kommenden Jahr könnte eine Strafen-Lawine auf Russland zurollen. Es drohen Sperren für Einzeltäter und Sportverbände. Gian Franco Kasper, Präsident des Ski-Weltverbandes, hatte für den Fall weitreichender Verstrickungen bereits die Kollektivstrafe ins Gespräch gebracht. Der Leichtathletik-Weltverband IAAF hatte es bereits vorgemacht. Noch immer dürfen Leichtathleten aus dem Riesenreich nicht an großen internationalen Wettkämpfen teilnehmen.

Widerstand regt sich aber auch unter den Sportlern. So will Lettland die Skeleton-Weltmeisterschaften 2017 in Sotschi boykottieren. „Genug ist genug“, teilte das lettische Skeleton-Team am Sonntag mit Blick auf den McLaren-Bericht mit. Während sich der internationale Bob- und Skeleton-Verband noch mit dem jüngsten Bericht vertraut machen wolle, fühle die Mannschaft um Martins Dukurs – sie können immerhin auf vier WM- und sieben EM-Titel verweisen –, dass noch mehr getan werden könne. Daher werde das Team nicht an der WM vom 24. bis 26. Februar 2017 in Sotschi teilnehmen.

Einem Bericht der New York Times zufolge befand sich unter den dopingbelasteten russischen Sportlern aus dem McLaren-Report auch Skeleton-Olympiasieger Alexander Tretjakow. Russland weist die Vorwürfe vehement zurück.

Wieder droht Olympiaausschluss

Angesichts der Schwere des Betruges durch das Staatsdoping fordern viele, die nachhaltigste Strafe gegen Russland zu verhängen, also den Ausschluss von den nächsten Olympischen Spielen in 14 Monaten in Pyeongchang. Doch das IOC ist kein Freund davon und will unter seinem deutschen Präsidenten Thomas Bach eine solche Kollektivstrafe vermeiden.

Mehrfach auf ein Olympia-Aus für die nächsten Winterspiele angesprochen, brachte Bach bislang nur lebenslange Sperren für Einzeltäter ins Gespräch. Für diese hatte er sich auch 2006 bei Olympia in Turin als Vorsitzender der Disziplinar-Kommission ausgesprochen. Damals waren sechs österreichische Sportler lebenslang gesperrt worden – auch ohne positive Dopingtests. „Dann will ich diese Person nicht mehr bei den Spielen sehen, egal in welcher Position“, sagte Bach.

Das IOC hat nach dem McLaren-Report bereits eine Maßnahme verkündet und will neben den Proben von Sotschi auch alle russischen Tests der Spiele 2012 in London nachkontrollieren. Russland willigte ein, wird aber jeden Einzelfall genau verfolgen, zur Not vor den Internationalen Sportgerichtshof (Cas) ziehen und keine Scheu vor Prozesslawinen haben.

Merkwürdigerweise verneinte McLaren auch am Freitag immer wieder eine Verstrickung des Nationalen Olympischen Komitees (NOK) Russlands in den Skandal, obwohl er schon in seinem ersten Bericht hohe Funktionäre aus dem NOK namentlich genannt hatte. In einem Fall handelt es sich um den mittlerweile entlassenen stellvertretenden Sportminister Juri Nagornich, bei dem alle Stricke zusammenliefen. „Ich habe keine klaren Hinweise auf Beteiligung des russischen NOC“, sagte McLaren am Freitag.

Das passte dem IOC gut in die Karten, denn so scheint keine Komplett-Strafe nötig zu sein. Überhaupt fiel auf, dass der Ton zwischen IOC und McLaren deutlich harmonischer war. Das IOC lobte den Ermittler und dankte für seine Arbeit. Der Experte wies mehrmals auf den geordneten Ablauf mit der Übergabe seiner Ergebnisse an die beiden IOC-Kommissionen hin und verkniff sich Forderungen über Sperren. Das sorgte für klare Grenzen und wenig Konfliktpotenzial.

Trump um Hilfe gerufen

Die Reaktionen Russlands auf den McLaren-Report zeugten indes von wenig Einsicht und waren mitunter grotesk. „Es gibt kein staatliches Programm zur Unterstützung von Doping im Sport“, behauptete zum Beispiel Sportminister Witali Mutko. Igor Lebedew, Duma-Abgeordneter und Mitglied im Vorstand des russischen Fußballverbandes, sprach von „grundlosen Vorwürfen“ und rief den kommenden US-Präsidenten Donald Trump um Hilfe: „All dies hat einen starken politischen Unterton, und wir und alle Russen hoffen, dass unser geliebter Mister Trump dem ein Ende setzen wird.“ (sid mit dpa)

