Sportvereine zählen mehr Mitglieder Jeder sechste Einwohner im Landkreis Görlitz gehört einem Verein an. Ganz vorn mit dabei ist Post Görlitz.

Post Görlitz hat unter anderem ein Hockeyteam: hier bei einem Spiel gegen Borna. © H.-E. Friedrich

Görlitz. Der Görlitzer Postsportverein ist der drittgrößte Sportverein im Landkreis. Mit 769 Mitgliedern rangiert er hinter der HSG Turbine Zittau (1 294) und dem Deutschen Alpenverein, Sektion Zittau (1 081). Das bestätigte jetzt der Oberlausitzer Kreissportbund in Görlitz.

Seit Jahren treiben immer mehr Menschen im Landkreis organisiert Sport. So stieg die Mitgliederzahl aller Sportvereine im Landkreis Görlitz um 464 auf 41 406 Sportler. Das Wachstum geht vor allem auf die zehn mitgliederstärksten Vereine im Landkreis zurück, sie verzeichneten allein 65 Prozent aller neuen Eintritte. „Wir spüren daher nichts von Abwanderung“, sagt Stefan Walter vom Kreissportbund.

Positiv ist auch die Entwicklung bei allen, die jünger als 18 Jahre sind. 12 581 Kinder und Jugendliche treiben nun Sport in den Vereinen, 652 mehr als im Vorjahr. Ein höheres Gesundheitsbewusstsein ist ein weiterer Grund für die steigenden Mitgliederzahlen. In den Vereinen im Landkreis können 75 Sportarten betrieben werden, noch immer am beliebtesten ist König Fußball.

zur Startseite