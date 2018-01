Sportvereine suchen nach Alternativen Die Stadtsporthalle muss brandschutztechnisch saniert werden. Das heißt Schließung für viele Wochen – und das ist für die Vereine ein Problem.

Auch die Frauen der HSG Neudorf/Döbeln – hier gegen den SC Markranstädt II – trainieren und spielen in der Stadtsporthalle. Für mehrere Wochen wird diese wegen Bauarbeiten geschlossen. © Dirk Westphal

Döbeln. Die Stadtsporthalle, unverzichtbar für den Schulsport von Gymnasium und Lernbehindertenschule und wichtig als Trainings und Wettkampfort für Vereine, muss wegen Bauarbeiten für mehrere Monate geschlossen werden. In dieser Zeit wird der Brandschutz an die aktuellen Vorschriften angepasst, unter anderem durch den Einbau von Rauchschutzwänden und einer Brandmeldeanlage. Seit vergangener Woche sind die Zeitpläne schon deutlich konkreter. „Die Arbeiten werden im Mai beginnen, ab Juni bis voraussichtlich September gibt es Einschränkungen für die Schulen und Vereine“, sagte Stadtsprecher Thomas Mettcher.

Schulsport im Freien

Heike Geißler, stellvertretende Schulleiterin des Gymnasiums, rechnet damit, dass die Schule die Sporthalle ab 4. Juni nicht mehr nutzen kann. „Das sind dann noch drei Schulwochen bis zu den Ferien. Aber in dieser Zeit sind ohnehin weniger Schüler im Haus. Viele sind auf Klassen- oder Kursfahrt“, sagte sie. Die Mensa, die einen Komplex mit der Sporthalle bildet, sei noch bis zu den Ferien nutzbar. Zeugnisübergabe und Abiball am 23. Juni werden im Welwel organisiert. In den Wochen nach den Ferien hofft die Heike Geißler dann auf schönes Wetter. „Dann können die Schüler draußen Sport machen.“

Die Sportvereine müssen sich für die Zeit der Schließung nach Alternativen umsehen. „Es ist gut, dass uns beizeiten Bescheid gesagt worden ist und wir uns entsprechend kümmern können“, so Frank Weinberg, Vereinsvorsitzender des UHC. Es sei wichtig, dass die Forderungen des Brandschutzes umgesetzt werden, auch wenn es dafür einige Einschnitte beim Trainings- und Spielbetrieb gebe. „Wir haben die Möglichkeit, in Absprache mit einer Kommission, die Heimspiele zu verschieben, also während der Bauzeit Auswärtsspiele zu absolvieren“, so Frank Weinberg. Aber für das Floorballtraining für die drei Großfeld- und die zwei Kleinfeldmannschaften sowie die „Zwerge“ müsse eine Alternative gefunden werden – und das sei ein großes Problem. Der Vereinschef hat sich schon in den Nachbarstädten Roßwein und Waldheim erkundigt. Doch dort gibt es keine Möglichkeit. Die Halle des Welwel sei wegen des Bodens nicht geeignet. Nun hat Weinberg in der Hartharena angefragt.

Für den Verein sei das Auswärtstraining mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden. So müssen die Banden und Tore sowie auch die Sportler an den Trainingsort gefahren werden. „Wir hoffen, dass uns die Stadt die Verwaltungsabgabe und die Gebühren für die Zeit, in der wir die Stadtsporthalle nicht nutzen können, erlässt. Wir müssen ja auch in einer anderen Halle entsprechende Kosten tragen“, so Frank Weinberg.

Auch für die HSG Neudorf/Döbeln ergeben sich aus der Schließung der Sporthalle größere Probleme. „Im Sommer beginnen die Vorbereitungen für die Wettkämpfe. Das Lauftraining können wir noch im Freien absolvieren. Doch im Juli müssten wir mit dem Training in der Halle beginnen“, so Vereinschef Steffen Händler. In Waldheim habe er sich schon wegen der möglichen Nutzung der Halle erkundigt. Aber es sei alles noch offen. So laufen auch Gespräche wegen der Sporthalle in Hof in der Gemeinde Naundorf.

Handballer unter Termindruck

„Uns stellt sich auch die Frage, was wird, wenn der Termin nicht eingehalten werden kann“, so Händler. Einige Spiele würden sich sicher verschieben lassen, aber das sei nur zu einem geringen Teil möglich. Im nächsten Jahr ist die Handball-WM in Deutschland. „Wir haben deshalb im Dezember und Januar eine Sperre. In diesem Zeitraum dürfen keine Spiele stattfinden. Diese Termine fehlen uns aber für mögliche Verschiebungen“, sagte Steffen Händler. Hinzu komme, dass im August die ersten Pokalspiele beginnen.

„Da wir einen riesigen Spielbetrieb haben, ist es für uns Wahnsinn, wenn uns die Halle für das Training und die Wettkämpfe nicht zur Verfügung steht“, so der Vereinsvorsitzende. Er sei mit Michael Thürer von der Stadtverwaltung im Gespräch. Da gebe es eine gute Zusammenarbeit. Händler hofft, wenn wirklich andere Hallen angemietet werden müssen, auf eine finanzielle Unterstützung von der Stadt. Auch für die Handballer die fünf Erwachsenen- und zehn Kindermannschaften haben, ist der Betonboden des Welwel nicht geeignet.

zur Startseite