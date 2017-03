Sportvereine beliebt wie nie In Dresden sind so viele Sportler in Vereinen organisiert wie sonst nirgends im Freistaat. Dafür sorgt ein neuer Mitgliederschub.

Rund 6 000 neue Mitglieder haben sich im vergangenen Jahr in den Vereinen des Stadtsportbundes zusätzlich angemeldet. Damit wurde ein neuer Bestwert aufgestellt. „Die Tatsache, als erster Stadt- beziehungsweise Kreissportbund Sachsens die 100 000er-Marke geknackt zu haben, ist ein schöner Bonus und bestätigt uns“, erklärt Präsident Lars-Detlef Kluger. Der Dresdner Sportbund betreute zum Stichtag 1. Januar 2017 genau 104 175 Sportler, die in 375 Vereinen aktiv sind. Mit dem Ergebnis ist man Spitzenreiter in Sachsen. Dahinter folgen der Stadtsportbund Leipzig und der Kreissportbund Erzgebirge.

Seit 2013 ist die Mitgliederzahl in den Dresdner Sportvereinen damit um fast 20 000 gestiegen. Der Trend ist über alle Altersklassen hinweg zu erkennen. Derzeit sind insgesamt fast zwei Drittel der organisierten Sportler männlich. Bei den Über-50-Jährigen ist das Verhältnis dabei paritätisch, was bedeutet, dass bei den Jüngeren viel mehr Männer im Verein Sport treiben.

Erwartungsgemäß ist Fußball mit über 12 000 die mitgliedsstärkste Sparte. Mit gut 11 000 folgen aber Bergsteigen und Klettern knapp dahinter. Danach gibt es eine größere Lücke, bevor mit 6 250 Mitgliedern die Gesundheits- und Rehasportler in der Statistik auftauchen, gefolgt von Volleyball (rund 4 700), Schwimmen (3 800), Gymnastik (2 700) und Tennis (2 100). (SZ/lk)

