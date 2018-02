Sportvereine bekommen das meiste Geld Die Stadt Neustadt bezuschusst auch dieses Jahr wieder die Vereinsarbeit. Je jünger die Mitglieder, desto besser.

Nachwuchsarbeit wie die vom SSV Langburkersdorf wird von der Stadt mit 50 Euro je Mitglied unter 18 Jahre bezuschusst. Aber auch ohne diese Sonderförderung erhalten Neustadts Vereine eine Finanzspritze.

Neustadt. Vereine in Neusstadt erhalten jedes Jahr eine Finanzspritze. Diese richtet sich nicht nur nach der Zahl der Mitglieder, sondern auch nach deren Alter. Im Jahr 2018 plant die Stadt eine Summe in Höhe von 96 000 Euro ein, die den Vereinen übergeben wird.

Darin enthalten sind 34 750 Euro für minderjährige Mitglieder. Denn für Ehrenamtliche unter 18 Jahren erhalten die Vereine auf den Gebieten Sport, Musik, Kunst und Kultur- und Heimatpflege einen gesonderten Zuschuss. Insgesamt 695 Kinder und Jugendliche üben und trainieren oder sind anderweitig in den städtischen Vereinen aktiv. Für jeden erhalten die Vereine einen jährlichen Zuschuss von 50 Euro. Diese Richtlinie wurde im Jahr 2012 beschlossen, um die Nachwuchswerbung und -förderung in der Stadt voranzutreiben. Um die Summe zu erhalten, muss ein Bestandsnachweis bei der Stadtverwaltung eingereicht werden. Mit diesem Sonderbeitrag für junge Mitglieder erhalten die Neustädter Vereine so dieses Jahr knapp 96 000 Euro. Das sind rund 10 000 Euro mehr als noch im Jahr 2017. Den Löwenanteil bekommen dieses Jahr wieder die Sportvereine mit 40 000 Euro. Vereine, die sich für soziale Belange oder in der Wohlfahrtspflege engagieren, erhalten rund 18 500 Euro. Das Mehrgenerationenhaus kann wieder mit einer Summe von 15 000 Euro rechnen und die Musikschule mit 7 000 Euro. Für die Heimat- und Kulturpflege plant die Stadt 8 000 Euro ein. Etwas weniger bekommt die Sparte Musikpflege. Die kleinsten Summen kriegen die Vereine aus Tourismus und Tierschutz sowie die Volkshochschule.

Zusätzlich zu den 96 000 Euro zahlt die Stadt den Vereinen einen Zuschuss für die Bewirtschaftung der Objekte. Dieser liegt bei rund 49 000 Euro. Insgesamt sind somit im Haushaltsplan 145 000 Euro für Neustädter Vereine verankert. Die Stadtverwaltung betont, dass man die ehrenamtliche Arbeit außerdem bei der Ausrichtung von Festen unterstütze sowie durch den Einsatz von Bauhofmitarbeitern und kostenlose Werbung im Anzeiger und auf der städtischen Homepage. (SZ/nr)

