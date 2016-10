Sportverein will sich vergrößern Die Stadt möchte ein Grundstück neben dem Sportplatz vom SSV Langburkersdorf kaufen. Der Verein hat damit viel vor.

Der SSV Langburkersdorf 1862 bekommt die Möglichkeit zu expandieren. Die Stadt Neustadt will ein Grundstück kaufen, das direkt an den Sportplatz an der Hohwaldstraße grenzt. In der letzten Stadtratssitzung wurde der Weg dafür freigemacht. Rund 1 500 Quadratmeter groß ist die Fläche, um die es geht. Der Kaufpreis liegt bei etwa 13 600 Euro.

Frei zugänglicher Bolzplatz geplant

Der Langburkersdorfer Verein liebäugelt schon länger damit, das Areal zu vergrößern. Sollte es gelingen, ein weiteres Stück Land zu bekommen, soll darauf ein Mehrzweckplatz für sportliche und kulturelle Zwecke entstehen. Dieser soll vor allem von den Sportlern genutzt werden, um sich aufzuwärmen. Außerdem soll der Platz als frei zugängliches Kleinfußballfeld, kurz gesagt Bolzplatz, oder auch Volleyballplatz dienen. Der Verein kann sich zudem vorstellen, auf dem Gelände bei Vereinsfeiern ein Festzelt oder das Spielmobil aufzustellen. Auf dem jetzigen Vereinsgelände gibt es dafür aktuell keine geeigneten Flächen. Den Kunstrasenplatz will der Verein nur für Fußballspiele freigeben. Eine andere Nutzung sei zwar bedingt möglich. Das würde allerdings einen deutlich höheren Pflegeaufwand bedeuten. Eine neue Fläche könnte dieses Problem lösen.

Der SSV Langburkersdorf ist deshalb schon seit Jahren mit dem Eigentümer des angrenzenden Grundstückes im Gespräch. Es ging dabei um einen möglichen Kauf oder den Abschluss eines langfristigen Pachtvertrages. In diesem Jahr konnten sich die Beteiligten nun mit dem Besitzer, der in Dresden lebt, einigen. Er stimmte dem Verkauf der Fläche an die Stadt Neustadt zu.

zur Startseite