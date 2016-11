Sportverein soll mehr zahlen Die Stadt Bernsdorf gleicht die Mieten für die Sportstätten in den Ortsteilen einander an. Das hat Folgen für Straßgräbchen.

Der Sportverein Straßgräbchen zahlt künftig mehr für die Nutzung der Sporthalle und des Sportplatzes in Straßgräbchen. Zudem übernimmt der Verein die Kosten für die Reinigung der Sporthalle und ehrenamtlich die Pflege des Sportplatzes und des Sportlerheims. Die Stadt Bernsdorf gleicht damit die Nutzungsverträge für die Sportstätten in den Ortsteilen Bernsdorf, Wiednitz und Straßgräbchen aneinander an.

Ein wesentlicher Punkt ist dabei die prozentuale Beteiligung der Sportvereine an den Betriebskosten. Die Vereine übernehmen 28 Prozent der beeinflussbaren Betriebskosten. Dazu gehören die Aufwendungen für Heizung, Wasser, Abwasser und Strom. Die restlichen Betriebskosten trägt zu 100 Prozent die Stadt. Die Vereine verpflichten sich im Gegenzug dazu, die Sportplätze und Sporthallen in einem guten Zustand zu erhalten und kleinere Reparaturen selbst zu übernehmen. Außerdem bekommen die Vereine 1000 Euro im Jahr für die Pflege jeder Sportstätte.

Der SV Straßgräbchen hat sich bereits auf die Neuerung eingestellt. „Wir haben uns vorher ausgerechnet, dass die Kosten wohl höher werden“, sagt Vereinsvorsitzende Karin Seifert. Die Verträge, die bisher einen Pauschalbetrag als Miete vorsahen, laufen Ende des Jahres aus. Der Verein mit den verschiedenen Sparten und rund 280 Mitgliedern hat deshalb die Mitgliedsbeiträge angehoben. „Wir hoffen, dass wir damit hinkommen“, sagt die Vereinsvorsitzende. Die Stadt ist froh über den Ausgang. „Die Aufgabe war nicht einfach. Umso mehr freut es uns, dass alle Vereine ihre Bereitschaft signalisiert haben, die vorgelegten Verträge anzunehmen“, sagt Bauamtsleiter Kay Kühne. Nun muss noch der Stadtrat von Bernsdorf entscheiden. (SZ/pre)

