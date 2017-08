Sportverein macht weiter Mitstreiter haben jetzt beschlossen, den SV Wildenhain zu erhalten. Eine Entscheidung nicht nur für den Sport.

Ortsvorsteher Mirko Neitzel hatte die Beteiligten eingeladen, um zu vermitteln. © Klaus-Dieter Brühl

Im Ortschaftsrat Wildenhain ist am Dienstagabend über eine mögliche Auflösung des SV Wildenhain und der daraus resultierenden Konsequenzen beraten worden. Allerdings hinter verschlossenen Türen. Ortsvorsteher Mirko Neitzel hatte beteiligte Personen eingeladen, um bei dieser Problematik zu vermitteln. Am Ende wurde weitestgehend Stillschweigen über die Diskussion vereinbart. Lediglich Vereinschef Jürgen Schwarz äußerte sich auf Anfrage der SZ kurz und knapp: „Der SV Wildenhain bleibt bestehen, und ich bleibe auch Präsident.“

Bis vor ein paar Wochen war das noch unklar. Schwarz hatte die Fußballmannschaft des SV Wildenhain aus dem Spielbetrieb des Kreisverbandes Fußball Meißen abgemeldet. Sie war in der zurückliegenden Saison nur Letzter der 1. Kreisklasse und wäre abgestiegen. Mehr als 15 Jahre hatte Schwarz die Mannschaft trainiert. Durchaus mit Erfolg, galt seine Elf doch als Dino der 1. Kreisklasse. Keine andere Mannschaft des Landkreises Meißen spielte so lange in dieser Liga. Aber zuletzt beklagte Schwarz bei einigen Spielern mangelnde Trainingsbeteiligung. Am 18. Juni bestritt die Wildenhainer Elf ihr letztes Punktspiel, gewann 2:0 gegen Frauenhain und löste sich anschließend auf.

Jürgen Schwarz, der im Ort eine Heizungsbaufirma leitet, wollte sich ursprünglich zurückziehen und das Ehrenamt des Vereinspräsidenten abgeben. Da für ihn kein Nachfolger in Sicht war, stand die Existenz des SV Wildenhain auf dem Spiel. Und mit ihm auch die beiden Seniorensportgruppen, die ebenfalls zum Verein gehören. Die rund 30 Gymnastikdamen treffen sich regelmäßig in der Kirchenscheune Wildenhain. Womöglich könnte dieser Fakt der entscheidende Ausschlag gewesen sein, warum sich Schwarz, der sich sehr für seinen Heimatort engagiert, umstimmen ließ und als Präsident weiter macht. Denn wenn sich nun auch der Sportverein aus der Kirchenscheune zurückgezogen hätte, würde die erst 2013 eingeweihte Dorfbegegnungsstätte weiter an Bedeutung verlieren.

Erst im vergangenen Jahr hatten sich zwei Landärzte, die sich eingemietet hatten, aus dem Objekt zurückgezogen. Seit dem Weggang von Pfarrer Harald Pepel, der die Kirchenscheune mit Leben erfüllte, ist sie zusätzlich verwaist. Die Kirchenscheune wurde mit öffentlichen Fördermitteln zur Entwicklung des ländlichen Raums gebaut. Doch wenn sie kaum genutzt wird, droht eine Rückzahlungsforderung von 255 000 Euro. Sie ist nun vom Tisch. Denn der SV Wildenhain bleibt erhalten, und seine Gymnastikdamen treffen sich auch in Zukunft in der hiesigen Kirchenscheune. (SZ/jö)

