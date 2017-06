Sportverein lässt Wehr den Vortritt Für den Bau des neuen Lenzer Gerätehauses fehlen 35 000 Euro. Deswegen verschiebt der SV Traktor freiwillig ein Vorhaben.

© Symbolfoto: dpa

Wenige Monate vor der Bürgermeisterwahl in Priestewitz herrscht im hiesigen Gemeinderat ungeahnte Harmonie. Das hat besonders der Beschluss über den Umbau des Lenzer Hortes zum Feuerwehrgerätehaus gezeigt. Für diesen fehlen 35 000 Euro.

Ursprünglich hatte die Gemeindeverwaltung mit rund 196 000 Euro Fördergeldern vom Landkreis Meißen gerechnet. Doch eine Nachprüfung hatte ergeben, dass Priestewitz nur auf rund 161 000 Euro Anspruch hat. Der Umbau zum Gerätehaus schien kurzzeitig in Gefahr. „Eigentlich sind wir schon im Bewilligungsverfahren“, sagt Bürgermeisterin Susann Frentzen. Jetzt einen Schritt zurück zu machen, hieße, dass das Lenzer Feuerwehrhaus in der Prioritätenliste der Kreisbrandmeisterei Meißen nach hinten durchgereicht würde.

Deshalb schlug die Verwaltungschefin vor, die fehlenden 35 000 Euro aus einem anderen Bauvorhaben abzuzwacken. In Betracht kam der Ausbau eines Sanitärraums des SV Traktor Priestewitz, der eigentlich für dieses Jahr geplant war. „Wenn der Sanitärraum ins nächste Jahr geschoben wird, habe ich absolut kein Problem damit“, sagt Gemeinderat Adolf Noppes, der in der Vergangenheit so mancher Entscheidung der Bürgermeisterin kritisch gegenüberstand.

Doch diesmal stimmten der Chef des SV Traktor Priestewitz und sein Stellvertreter Arndt Geißler sowie auch alle anderen Gemeinderäte dem Vorschlag von Susann Frentzen zu. Gemeinderat Gernot Dehnert verwies auf den vom scheidenden Kämmerer Michael Martin gut aufgestellten Haushalt 2017, den die Rechts- und Kommunalaufsicht des Landkreises Meißen bestätigt hat. „Wenn der Haushalt sich im zweiten Halbjahr positiv entwickelt, kriegen wir die 35 000 Euro vielleicht auch so zusammen“, hofft Dehnert. Dann könne der Sanitärraum des Sportvereins eventuell doch noch in diesem Jahr realisiert werden. In der Haushaltsplanung 2017 wurden 269 500 Euro für den Umbau des Hortgebäudes zum Gerätehaus aufgenommen.

Das Gebäude soll neue Heimstatt für die Ortsfeuerwehr Lenz und die Jugendfeuerwehr werden. Bereits Mitte Dezember 2016 hatte die Kreisbrandmeisterei signalisiert, dieses notwendige Bauvorhaben zu unterstützen. Anfang des Jahres gab auch der Kreisfeuerwehrverband Meißen seine Zustimmung dafür. Im März segnete der Kreistag die vorgeschlagene Prioritätenliste ab – und damit auch die Fördermittel für Lenz. (SZ/jö)

