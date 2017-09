Sportverein lässt Kegelbahn sanieren Zur Kirmes in Rückersdorf funktionierte die neue Anlage schon. Jetzt sind noch Nebenarbeiten nötig.

Zur Kirmes in Rückersdorf am vergangenen Wochenende wurde die umgebaute Kegelbahn erstmals in Betrieb genommen, berichtet die Vorsitzende des Sportvereins Heike Schreiner. Die Bahn hat einen Notabschalter bekommen, außerdem wurde die Verkleidung des Kugelrücklaufs und der Rinnen erneuert. Sie waren bisher aus Holz und sind nun aus Hartplastik. Was noch fehlt, sind ein neuer Teppich und der Regler, mit dem die Spieler das Programm auswählen können. „Die Reparatur zahlt der Verein aus eigener Tasche“, sagt Heike Schreiner. Die Sportler haben jahrelang gespart, um die 10 000 Euro zusammen zu bekommen. Zur Kirmes, die gemeinschaftlich von Sportverein, Feuerwehr und Jugendklub organisiert wurde, hatten vor allem Kinder Freude an der Bahn. (SZ/nr)

