Sportverein hat es geschafft Die SG Bielatal musste für ein Radio-Gewinnspiel 200 Leute versammeln. Am Ende waren es sogar deutlich mehr.

242 Fans unterschrieben am Freitag für die SG Bielatal. © Norbert Millauer

Das Telefon von René Baumann stand den ganzen Tag nicht mehr still, seit am Freitagmorgen die Sportgemeinschaft Bielatal zum Mittelpunkt der Aktion „Scheine für Vereine“ des Senders Hitradio RTL wurde. Doch der Stress für den Vereinschef hat sich gelohnt. Am Ende konnte der Verein einen Scheck in Höhe von 2 000 Euro in Empfang nehmen.

Möglich machten das die Vereinsmitglieder selbst und ihre Fans. Dass der Verein bei der Radio-Aktion angemeldet war, hatte auch René Baumann überrascht. „Eine unserer Handballspielerinnen hatte das gemacht, ohne etwas zu sagen“, erklärt er. Im Nachhinein ist er froh darüber. Die Aktion läuft so: Wird ein Verein am Morgen genannt, hat dieser 15 Minuten Zeit, sich beim Sender zu melden. Klappt das, erhält der Verein 1 000 Euro. Baumann bekam danach viele Nachrichten, dass er sich melden muss. „Ich bin aber nicht durchgekommen. Immerzu war besetzt“, erklärt er gegenüber SZ. Als er dann endlich jemanden am Apparat hatte, wurde er beruhigt, dass sich schon jemand gemeldet hatte.

Damit war die Aktion aber noch nicht vorbei. Jeder Verein bekommt die Möglichkeit, die Summe noch einmal zu verdoppeln. Dazu musste es gelingen, am selben Tag noch mal 200 Freunde zusammenzubringen. Dazu wurde am Freitag, zwischen 16 und 17 Uhr, in die Turnhalle der Kurt-Krenz-Schule auf den Pirnaer Sonnenstein geladen. Pro anwesende Person legte RTL noch mal jeweils fünf Euro für die Vereinskasse obendrauf – maximal jedoch 1 000 Euro. Schnell verbreitete sich die Nachricht in den sozialen Netzwerken. So kamen schließlich 242 Unterstützer zusammen.

Dass auf jeden Fall jemand kommt, war klar. Denn in der Turnhalle trainieren die Handballerinnen. „Das ist für uns günstiger als im Bielatal, weil fast alle Nachwuchsspielerinnen aus Pirna stammen“, sagt Vereinschef René Baumann. Zum Verein gehören mehr als 200 Mitglieder. Neben Handball gibt es auch die Abteilungen Gymnastik, Wandern, Bergsteigen oder Volleyball.

So viele Zuschauer wie am Freitag in Pirna hatten die jungen Sportlerinnen bei einem Training noch nie. An eine normale Trainingseinheit war bei der Aufregung kaum zu denken.

zur Startseite