Sportverein baut öffentlichen Spielplatz In Seeligstadt soll ein neuer Treff für Kinder und Eltern entstehen. Auch für Bühlau gibt es Baupläne.

zurück Bild 1 von 2 weiter Ilko Keßler, Chef des SV Seeligstadt, steht dort, wo der Spielplatz entstehen soll. Für ein langes, dafür aber nur fünf Meter breites Wiesenstück neben der Turnhalle hat der Sportverein einen Plan. © Steffen Unger Ilko Keßler, Chef des SV Seeligstadt, steht dort, wo der Spielplatz entstehen soll. Für ein langes, dafür aber nur fünf Meter breites Wiesenstück neben der Turnhalle hat der Sportverein einen Plan.



Am Park in Großharthau gibt es seit einigen Jahren einen tollen Spielplatz. In den anderen drei Ortsteilen der Gemeinde ist er bisher ein Wunsch vieler Kinder und ihrer Eltern. In Seeligstadt und Bühlau soll dieser Wunsch im kommenden Jahr erfüllt werden. Die Gemeinde und engagierte Menschen in beiden Dörfern wollen das Vorhaben in diesem Jahr auf den Weg bringen. Bürgermeister Jens Krauße (SPD): „Wir stellen für beide Spielplätze in diesem Jahr die Fördermittelanträge im Rahmen des Leader-Programmes für die Westlausitz. 70 Prozent der Baukosten können gefördert werden. Die Gemeinde selbst plant für jeden der beiden Spielplätze 15 000 Euro im Haushalt für 2018 ein.“

Für Seeligstadt gibt es bereits ein Projekt, welches unter Federführung des Sportvereins erarbeitet wurde. Auf der Jahreshauptversammlung des Vereins an diesem Freitag wird es öffentlich vorgestellt. Angedacht ist ein 17 Meter langer Spielparcours für Kinder im Alter zwischen vier und zehn Jahren, der neben der Sporthalle entstehen soll, erläutert der Vorsitzende SV Seeligstadt Ilko Kessler. Die Anordnung der einzelnen Spielgeräte ist in den Gegebenheiten vor Ort begründet. Zur Verfügung steht eine Fläche, die 24 Meter lang und nur fünf Meter breit ist. Die Spielgeräte sollen – ganz im Sinn des Sportvereins – Kindern Lust machen, sich zu bewegen. Es wird Geräte unter anderem zum Hangeln, Kriechen, Balancieren und Tasten geben, wo die Kleinen spielerisch Kondition, Motorik und Gleichgewichtssinn trainieren können. Am Rande sind Sitzmöglichkeiten geplant. „Wir wollen einen Platz schaffen, wo sich auch Eltern und Großeltern treffen können“, sagt Ilko Keßler, der sich nach vier Jahren als Vereinsvorsitzender um eine weitere Amtszeit bewirbt.

Schon viel investiert

Das Engagement des Sportvereins fürs Dorf ist nicht ganz frei von Eigennutz. Natürlich schwingt auch die Hoffnung mit, den einen oder anderen für den Verein gewinnen zu können. Der SV Seeligstadt ist ein reiner Freizeitsportverein mit zehn (!) Sektionen. Von den knapp 200 Mitgliedern sind 60 Kinder und Jugendliche. Damit bilden die Sportler den größten Verein im Dorf. Die jüngsten Mitglieder sind zwischen drei und sechs Jahre alt. Auch im Jugend- und Erwachsenenbereich ist der Verein gut aufgestellt. Demgegenüber klafft zwischen den Sechs- bis Zwölfjährigen eine Lücke. Um sie zu schließen, will der Verein mit neuen Angeboten ansetzen. So ist der Aufbau einer Ballsportgruppe geplant. Es gibt eine neue Sektion Badminton. Und der Sportverein spannt sich vor den Karren, um das Spielplatzprojekt zu verwirklichen.

Bauerfahren sind die Vereinsmitglieder bereits. In den vergangenen vier Jahren investierten sie mit Fördergeldern rund 100 000 Euro in Immobilien und Anlagen, darunter in die Sporthalle, ins benachbarte Sozialgebäude und ins Vereinshaus am Eisstadion. Letzte größere Investition war dort der Aufbau einer Flutlichtanlage, die im Winter das Eislaufen auch am Abend ermöglicht.

Auch die Kinder in Bühlau dürfen sich im Jahr 2018 auf Spielgeräte in ihrem Ort freuen. Aufgebaut wird der Spielplatz am Vereinshaus im Dorfzentrum. Der Bühlauer Abgeordnete Thomas Haufe war es, der das Thema im Großharthauer Gemeinderat kürzlich wieder auf die Agenda hob und an einen lang gehegten Wunsch erinnerte. Gemeinderäte und Verwaltung entschieden pragmatisch. „Wenn wir Geld für einen Spielplatz in Bühlau geben, dann auch gleich für Seeligstadt“, sagte Bürgermeister Jens Krauße

zur Startseite