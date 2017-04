Sportunfall vor Gericht Beim Turnier des Fördervereins vom Dippser Gymnasium hatte sich eine Lehrerin verletzt. Die klagte gegen die Unfallkasse.

Das Volleyballturnier des Fördervereins des Gymnasiums Dippoldiswalde 2014 beschäftigte jetzt das Sozialgericht Dresden. Dieses Turnier findet seit Jahren statt. Daran nehmen jetzige und ehemalige Schüler des Gymnasiums, Eltern sowie Lehrer teil.

Vor drei Jahren hat sich dabei aber eine Lehrerin verletzt. Die damals 49-jährige Frau ist so heftig auf ihr rechtes Knie gestürzt, dass sie zweieinhalb Monate krankgeschrieben war. Nun stand die Frage, wer für die Unfallfolgen bezahlt, die Krankenkasse der Lehrerin oder die Unfallkasse Sachsen. In der Regel sind die Leistungen der Unfallkasse nach einem Arbeitsunfall besser als die der Krankenkasse.

Die Lehrerin hat auf Leistungen der Unfallversicherung geklagt, und der Fall wurde vor dem Sozialgericht in Dresden verhandelt. Dort hat die 39. Kammer die Klage abgewiesen, wie der Pressesprecher des Gerichts, Hans von Egidy, informierte.

Turnier keine Schulveranstaltung

Das Volleyballturnier fiel weder unter die Rubrik Betriebssport noch war es eine Schulveranstaltung. Nur in einem dieser beiden Fälle wäre die Unfallkasse eingesprungen. Der Förderverein hatte aber das Turnier organisiert und nicht die Schule. Dort nahmen in erster Linie ehemalige Schüler mit Familien teil. Das Turnier fand zwar im Sportpark statt und war auch von der Schulleitung gebilligt worden, aber eingeladen hatte der Förderverein, der auch die Kosten übernahm. Also war es keine Schulveranstaltung.

Auch unter die Rubrik Betriebssport fiel das Turnier nicht. Der Betriebssport muss dem Ausgleich zur beruflichen Belastung dienen. Der muss regelmäßig stattfinden, und die Teilnehmer dürfen im Wesentlichen nur Angehörige eines Betriebs oder der Schule sein. So gibt es also keine Zahlungen von der Unfallkasse. Ob gegen das Urteil Berufung eingelegt wurde, war dem Gericht diese Woche noch nicht bekannt. Dann würde das Verfahren noch einmal vor dem Landessozialgericht in Chemnitz verhandelt.

„Für den Förderverein ist das Anlass, noch einmal genau die versicherungsrechtlichen Aspekte seiner Veranstaltungen zu prüfen“, sagte Volker Hegewald. Er ist Leiter des Glückauf-Gymnasiums und Mitglied im Beirat des Fördervereins.

Das Volleyballturnier ist aber eine Traditionsveranstaltung, die fortgeführt wird. Im vergangenen Jahr hatte es 120 Teilnehmer. Der nächste Termin wird der 14. Mai sein, wie der Verein informierte. Mannschaften und Einzelspieler können sich noch bis 23. April anmelden. Dabei geht es um den Wanderpokal des Fördervereins. Im Vordergrund soll aber die Spielfreude stehen und das Gemeinschaftserlebnis von Menschen, die mit der Schule verbunden sind, heißt es beim Förderverein.

