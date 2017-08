Sporttag rund um den Schwedenstein Beachvolleyball, Handball und mehrere Läufe stehen am Sonnabend auf dem Programm in Steina.

Am kommenden Sonnabend geht es in Steina wieder sportlich zu. Für diesen Tag lädt der SV Steina 1885 zum traditionellen Sporttag an der Pulsnitzer Straße ein. Spielsportarten und Laufen stehen dann auf dem Programm.

Los geht es um 10 Uhr mit einem Turnier im Beachvolleyball. Bisher haben sich für diesen Wettbewerb, der bis 20 Uhr geht, sechs Mannschaften angemeldet. Etwas mehr Teilnehmer wollen am Handballturnier mitmachen, das ebenfalls um 10 Uhr startet. Angemeldet haben sich drei Frauen- und vier Männerteams. Für die Mannschaftswettbewerbe sind Teilnahmemeldungen im Internet bis zum 23. August möglich. Die Kindersportgruppe des Vereins zeigt um 10 Uhr in einem kleinen Programm, was sie schon alles gelernt hat.

Der Nachmittag steht ganz im Zeichen der Laufwettbewerbe. Los geht es um 14 Uhr mit einem Inliner-Wettkampf. Der Kinderlauf startet um 14.30 Uhr. Die Jüngsten begeben sich auf eine Strecke von zwei Kilometern. Höhepunkt wird der Schwedensteinlauf sein, der 15.30 Uhr beginnt. Auf dem Programm stehen zwei Strecken: 5 Kilometer und 10 Kilometer. Für die drei Laufwettbewerbe können sich Sportler noch bis kurz vor dem Start im Organisationsbüro auf dem Sportplatz melden.

Am Abend gibt es Tanz im Festzelt, der Eintritt dazu ist frei. (SZ/Hga)

Sporttag des SV Steina 1885, 26. August, Sportplatz Pulsnitzer Straße, Beginn 10 Uhr

Online-Anmeldungen und Infos unter:

www.sv-steina1885.de

