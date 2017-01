Sportstudio ist die Nummer eins Das Löbauer Top-Fit ist zur Fitness-Anlage des Jahres gekürt worden. Das ergaben Tests, von denen der Chef nichts wusste.

Top-Fit-Chef Uwe Wagenitz (rechts) gibt Elke und Peter Lindner nützliche Trainingstipps. © Matthias Weber

Elke Lindner will an ihrem Fitnessgerät nichts falsch machen. Konzentration auf die Übung ist also angesagt. Immerhin schaut ihr der Inhaber des Löbauer Top-Fit Sportstudios höchstpersönlich beim Trainieren zu. Fitness-Chef Uwe Wagenitz nutzt auch gleich den Moment, um Frau Lindner ein paar nützliche Trainingstipps zu geben. Denn Kundenzufriedenheit steht ganz oben auf der Prioritätenliste des Löbauers.

Wagenitz legt Wert darauf, dass seine Sportler mit einem Lächeln das Sportstudio betreten und es nach dem schweißtreibenden Training auch fröhlich wieder verlassen. Das ist auch ein Grund, warum das Top-Fit kürzlich zur „Fitness-Anlage des Jahres“ gekürt worden ist.

Das Landshuter Beratungsunternehmen MC Consult hat heimlich über 600 Fitnesscenter im gesamten Bundesgebiet getestet. Dem Löbauer Top-Fit attestierte das Unternehmen ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, eine sehr gute Beratung, exzellenten Service und einen vorbildlichen Hygienestandard.

„Attribute, mit denen das neue Fitnessstudio in der Sachsenstraße punkten konnte“, wie MC Consult mitteilt. Als Uwe Wagenitz Ende Oktober vergangenen Jahres dem Landshuter Unternehmen einen Besuch abgestattet hatte, bekam er plötzlich die Auszeichnung überreicht und war perplex. „Ich weiß bis heute nicht, wann getestet wurde und wer es gewesen ist“, sagt er.

Da hat auch seine langjährige Erfahrung nicht weitergeholfen. „Eigentlich merkt man, wenn ein Tester vor einem steht“, sagt der Löbauer. Gezielte Fachfragen würden die Experten meistens auffliegen lassen. Die Trainingsgäste aus Landshut scheinen ihren Job aber perfekt erledigt zu haben. Aber auch das Top-Fit-Team braucht sich nicht zu verstecken. Das macht spätestens die jüngst erlangte Auszeichnung deutlich.

In Sachen Studioqualität will Wagenitz in Zukunft weiter Gas geben und sein neues Fitnesscenter an der Sachsenstraße verbessern. Bis Ostern soll zum Beispiel ein neuer, 60 Quadratmeter großer Trainingsbereich entstehen. „Für funktionelles Training“, wie der Studiochef sagt. Trainingsprinzip wird dort sein, weniger mit Geräten, sondern viel mehr mit dem eigenen Körpergewicht und kleinen Hilfsmitteln, wie etwa Medizinbällen oder Fitnessbändern, zu trainieren.

In den nächsten Wochen will das Top-Fit zudem eine App fürs Handy anbieten. Damit können Trainingspläne oder auch wichtige Leistungsdaten der Fitnesssportler gespeichert, überwacht und an das Trainingsniveau angepasst werden. Im Oktober, wenn das Sportstudio seinen 25. Geburtstag feiert, soll die App dann vollständig ausgereift und mit weiteren Funktionen gespeist sein.

Bei Fitnesssportlern aus Löbau und Umgebung kommt das Top-Fit-Konzept seht gut an. „Seit der Eröffnung an der Sachsenstraße haben wir 144 Neukunden gewonnen“, sagt der Studiochef am vergangenen Mittwoch. Allein nach dem Tag der offenen Tür hätten sich 50 neue Sportler für einen Fitnessvertrag entschieden, so Wagenitz. Etwa tausend Leute seien es insgesamt, die jede Woche im Studio trainieren und dabei etwas für ihren Körper tun.

Den Umzug von der Jägerstraße an die Sachsenstraße bereut der Inhaber folgerichtig nicht. Die zentrale Lage würde sich sehr positiv auf das Sportstudio auswirken, so Uwe Wagenitz, der nun schon das nächste Gütesigel im Blick hat. „Wir wollen uns in diesem Jahr auch noch vom Tüv prüfen lassen“, sagt er. Die jüngste Auszeichnung sei dafür eine gute Grundlage.

