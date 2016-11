Sportstudio in den Mandauhöfen eröffnet Conny Rückert und Katrin Prochaska wollen die Menschen in Zittau vom Sofa holen. Am Sonnabend ist Tag der offenen Tür.

Conny Rückert (links im Bild) und Katrin Prochaska beim Jumping im neu eröffneten Sportstudio in den Mandauhöfen.

Heiße Rhythmen schallen durch den großen Saal. Synchron und im Takt hüpfen Conny Rückert und Katrin Prochaska auf den Trampolinen. Sie haben Spaß dabei, das ist nicht zu übersehen. Die Freude an der Bewegung wollen die beiden durchtrainierten Frauen mit vielen Menschen teilen, die künftig ihre Kurse besuchen. In der ehemaligen Schumann´schen Fabrik, heute eher als Mandauhöfe bekannt, haben sie ein Sportstudio eröffnet.

Seit Oktober läuft der Testbetrieb, und am kommenden Sonnabend beginnt der reguläre Betrieb mit dem Tag der offenen Tür. Zwischen 9.30 und 16 Uhr laden die Existenzgründerinnen Interessierte in ihr nagelneues Studio ein und stellen das Kursangebot vor.

Verschiedene Bewegungskurse unter Anleitung bieten die aktiven Leichtathletinnen der HSG Turbine an. Das Konzept des Sportstudios unterscheidet sich vor allem durch das gemeinsame Training der Kursteilnehmer von den Angeboten in einem klassischen Fitness-Studio, wo in der Regel jeder für sich trainiert. Sieben Kurse, die auf unterschiedliche Weise und verschiedener Intensität die Fitness der Kursteilnehmer verbessern, sind im Angebot.

Teilnehmer können jederzeit zwischen den einzelnen Kursen wechseln. Das Ziel ist simpel: die Angst vor dem Sport nehmen und die Begeisterung für die Bewegung entfachen. „Es gibt keinerlei Hürden, Anfänger und untrainierte Menschen jeden Alters sind bei uns herzlich willkommen“, sagt Katrin Prochaska. Zeitlich flexibel entscheidet jeder Teilnehmer selbst, zu welchen Zeiten er die Kurse belegt. Berufstätige oder Schichtarbeiter können ihre Besuche somit langfristig planen oder auch kurzfristig reagieren, wenn etwas dazwischenkommt. Auf der Internetseite des Studios kann jeder Teilnehmer die Belegung der Kurse einsehen und sich online anmelden. Eine „Schnupperkarte“ soll auch Unentschlossene zur sportlichen Betätigung motivieren.

Die Frauen sind optimistisch, dass es ihnen gelingt, viele Menschen aus der Umgebung vom Sofa zu holen. Seit der Kindheit sind beide im Sport aktiv. Conny Rückert ist Senioren-Europameisterin mit der Staffel im 4x400-Meter-Lauf. Sprinterin Katrin Prochaska wurde 2012 mit der Leichtathletik-Mannschaft Deutscher Meister. Sie studierte bis 1992 Sportwissenschaften an der Deutschen Hochschule für Körperkultur (DHfK) in Leipzig. Die Idee, ein Sportstudio zu eröffnen, ist älter und gärt schon einige Jahre in den Köpfen der Frauen.

In der Überzeugung, dass der richtige Zeitpunkt nun gekommen ist, sprachen sie mit einem Businesskonzept bewaffnet bei einer Bank vor, um den Start in die Selbstständigkeit, notwendige Umbauten und die zahlreichen Sportgeräte zu finanzieren. „Wir haben viel Unterstützung von allen Seiten bekommen“, erzählt Frau Prochaska. Mit der Firmengründung im Januar wurde es dann konkret, etwas später fiel die Entscheidung zugunsten des Standortes in den Mandauhöfen.

Dort sind nun alle Voraussetzungen für ein Sportstudio vorhanden. Der große Saal, Umkleideräume, Duschen und Sanitäranlagen sind nach neustem Standard ausgestattet. Als Erstes betreten Besucher aus dem Treppenhaus kommend die Lounge des Sportstudios, die mit Clubsesseln und Tischen einen Platz zum Verweilen oder Schwätzen vor den Kursen bietet, bis es heißt: Sport frei!

zur Startseite