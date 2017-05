Schwimmen Sportstadt trifft auf Elbestadt Riesaer Athleten sorgen für eine Medaillenflut in Dresden.

© Symbolfoto: dpa

Eine kleines Schwimmteam vom Sportclub Riesa behauptete sich jüngst bei den Kinder- und Jugendspielen der Stadt Dresden. Für neun Riesaer Sportlerinnen und Sportler im Alter zwischen 10 und 17 Jahren führte nahezu jeder Wettkampf auf das Siegerpodest. Die Schwimmer erreichten bei insgesamt 38 Starts 35 Podestplatzierungen, darunter 21 Gold-, 9 Silber- und 5 Bronzemedaillen.

Bei den offenen Meisterschaften der Landeshauptstadt Dresden trafen sich knapp 400 Schwimmerinnen und Schwimmer aus 14 sächsischen Vereinen. Neben 320 Kindern und Jugendlichen der Dresdner Schwimmvereine waren Mannschaften aus Bautzen, Freiberg, Kamenz, Leipzig, Radebeul und Riesa zu Gast in der Elbestadt. In den Jahrgangswertungen gab es mit bis zu 32 Konkurrenten überaus spannende Wettkämpfe um Bestzeiten und Medaillen.

Die zehn- und elfjährigen Youngster Paula Geschke, Paul-Gismo Knappe, Niklas Loßner und Aaliyah Schiffel erreichten zusammen 16 Mal das Siegerpodest. Schwimmtalent Paul-Gismo Knappe gewinnt mit guten Verbesserungen die 50-Meter-Rennen in Freistil und Rücken. Außerdem erreicht er zwei Silbermedaillen über 50 und 100 Meter Brustschwimmen. Paul-Gismo ist seit seinem siebten Geburtstag bei Schwimmwettkämpfen ganz vorn mit dabei. Der Südbrandenburger trainiert seit 2016 in der Sportstadt und lernt in der Sportklasse des Städtischen Gymnasiums Riesa.

Mit einigen neuen Bestzeiten und insgesamt 19 Medaillen konnten sich auch die älteren vierzehn- bis siebzehnjährigen Riesaer Anna Hessler, Clara Jaeckel, Marius Köhler, Laura Mitschke und Soraya Nicklisch gegen die Dresdner Konkurrenz durchsetzen. Anna Hessler (17) präsentiert sich einmal mehr als gute Brustschwimmerin und gewann die 50- und 100-Meter-Strecken in ihrer Disziplin. Ihre gleichaltrige Vereinskollegin Laura Mitschke erreichte dagegen in Freistil und Rückenlage drei Goldmedaillen. (cg)

zur Startseite