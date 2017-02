Sportstadt bei Fördergeldern abgehängt Im Landkreis profitiert vor allem eine Stadt vom Sportfördertopf des Freistaats – allerdings nicht Riesa.

Die einzige Sportstätte, die das Land in den letzten Jahren in Riesa mitfinanziert hat: das Vereinshaus des Tennisclubs Riesa. Vereinschef Mario Scholze hätte dafür gern auch die Unterstützung der Stadtverwaltung in Anspruch genommen.



Riesa – die Sportstadt in der Region? Wer sich ansieht, wie viele Landesmittel für den Erhalt oder den Neubau von Sportstätten nach Riesa fließen, könnte diesen Titel für einen schlechten Scherz halten. Die Fördergelder, die dafür in Sachsen zur Verfügung stehen, sind höchst ungleich verteilt. Eine einzige Maßnahme unterstützte das zuständige Innenministerium von 2010 bis 2014 in Riesa. Pro Kopf hat der Freistaat damit weniger als 20 Euro für die Riesaer Sportanlagen ausgegeben. Das geht aus dem aktuellsten Landesentwicklungsbericht hervor, der der SZ vorliegt.

Grundsätzlich können Vereine oder Stadtverwaltungen im Rahmen der Sportförderung Mittel beantragen. „Darunter fallen Maßnahmen zur Sicherung, Sanierung und Modernisierung sowie Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen von Sportstätten“, erklärt ein Sprecher des sächsischen Innenministeriums, das die Mittel vergibt. Der Freistaat will möglichst viele Menschen zum Sport motivieren. Sportanlagen seien ein Teil der Daseinsvorsorge, heißt es in einer Broschüre des Innenministeriums. Die individuelle Förderung von Sportlerinnen und Sportlern ist hier hingegen nicht vorgesehen.

Ganz anders als in Riesa sieht es in Großenhain aus. Mit 13 geförderten Projekten ist die Röderstadt Spitzenreiter in Sachen Sportförderung in der Region – zumindest, was die Anzahl der Maßnahmen angeht. Mehr als ein Drittel davon hat die Stadt selbst beantragt. Die restlichen Förderanträge haben Großenhainer Vereine in die Landeshauptstadt geschickt. Im genannten Zeitraum sind damit bis zu 100 Euro pro Bürger aus der sächsischen Staatskasse nach Großenhain geflossen.

„Der Eigenanteil ist das Problem“

Und selbst Riesas kleine Nachbarn Zeithain und Gröditz haben mehr Sportinfrastrukturprojekte mit Landesmitteln realisiert als die Sportstadt, etwa die Sanierung des Reitplatzes auf dem Reiterhof Kurze oder die Erneuerung der Kegelbahntechnik in Gröditz. Das einzige Projekt, das der Freistaat in Riesa im genannten Zeitraum mitfinanziert hat, war der Bau eines Vereinshauses an den Tennisplätzen in der Pausitzer Delle. Rund 60 000 Euro flossen damals direkt aus der Landeshauptstadt in das Bauprojekt. Die Förderung beantragt hatte der Tennisclub Riesa. Vereinschef Mario Scholze erinnert sich an die Bemühungen: „Man bekommt die Fördergelder allerdings nicht einfach so. Man muss einen Eigenanteil erbringen.“ Der Verein wollte dafür einen Zuschuss der Stadt haben. „Zumal die Plätze auch der Stadt Riesa gehören“, erklärt Scholze. Doch die Stadt habe sich damals nicht beteiligen wollen. „Wir haben den Eigenanteil also komplett selbst gestemmt und die Stadt somit mit privatem Geld beschenkt.“ Scholze wundert sich daher nicht, dass so wenig Fördergeld in Riesaer Sportstätten fließt. „Nicht alle Vereine können einen solchen Eigenanteil leisten.“ Und was den Titel Sportstadt angeht, dem werde Riesa aus seiner Sicht schon lang nicht mehr gerecht.

2016 wurde dem SV Aufbau vom Freistaat Geld für eine neue Kegelbahn bewilligt. Für 2017 liegen nach Informationen des Ministeriums keine neuen Anträge aus Riesa vor. Laut Stadtsprecher Uwe Päsler wurden vor allem vor 2010 Maßnahmen aus dem Sportförderprogramm des Landes finanziert: „Beispiele sind der Kunstrasenplatz, das Kunstturnzentrum und die Judohalle Weida.“ Dann ist aktuell also alles paletti mit den Riesaer Sportstätten?

Zu viele oder zu wenig Sportstätten?

Um das herauszufinden, arbeitet die Stadtverwaltung seit etwa einem Jahr an einer Analyse. In einem Monat soll diese den Stadträten vorgelegt werden. „Danach werden Gespräche mit den Vereinen folgen, das ist dann die Phase der kooperativen Planung. Daraus entsteht dann das eigentliche Konzept“, erklärt der Stadtsprecher.

Aus Sicht von SC-Chef Michael Schönfelder ist das auch dringend notwendig. „Die Analyse ist wichtig, um einen Überblick über die Sportstätten in Riesa zu gewinnen. Auch der Zustand der Hallen und Plätze spielt dabei eine Rolle. Danach muss abgewogen werden, ob wir weitere Sportstätten benötigen oder sogar zu viele haben“, so Schönfelder.

Dabei stellt sich vielleicht auch heraus, ob für die eine oder andere Sportstätte noch mal Fördergelder aus dem Topf des Freistaates beantragt werden können.

