Sportschule bekommt endlich eigene Turnhalle Ein glücklicher Zufall macht den Bau möglich. Nach langer Planung geht es ganz schnell. Autofahrer haben das Nachsehen.

Es klingt wie ein Versäumnis, ein Umstand, der zunächst schmunzeln lässt. Die Grundschule an der Struvestraße in der Seevorstadt ist die einzige in Dresden ohne eigene Sporthalle. Dabei ist die Einrichtung auch die einzige Grundschule der Stadt, die das sportliche Profil anbietet. Über den Zustand schmunzelt nun aber schon niemand mehr. Schließlich gibt es hier zwar einen Sportplatz und einen großen Pausenhof, aber keine Turnhalle.

Jahrelang hat die Stadt den Bau geplant, hätte theoretisch auch schon Firmen dafür anschreiben können. Doch bisher scheiterte die Umsetzung am fehlenden Geld. Denn Neubauten für Schulen sollen in Dresden möglichst nur entstehen, wenn es dafür auch Fördermittel gibt, sagt Michael Fücker vom Schulverwaltungsamt. Denn damit verringern sich die Kosten für die Stadt. Die 10. Grundschule ging bisher mit ihren Wünschen nach einer Turnhalle immer leer aus.

Nun kommt der Stadtverwaltung ein glücklicher Zufall zu Hilfe. Ende vergangenen Jahres stellte das Land Fördermittel in Aussicht, die bei anderen Vorhaben übrig geblieben sind. So schnell habe er noch nie einen Bescheid für den Bau gehabt, sagt Fücker. Im Juni schon sollen nun die Bauarbeiter anrücken. Zunächst werde untersucht, ob sich im Boden noch Sprengmittel befinden. An der Stelle stand bis zur Bombardierung Dresdens im Zweiten Weltkrieg ein Wohngebäude.

2,6 Millionen Euro kostet der Neubau. Eine Million davon kommt vom Land. Dafür entsteht hinter dem Schulgebäude eine moderne Ein-Feld-Halle. Die Bauform gibt es bereits mehrmals in Dresden. Die Pläne mussten also nicht neu erstellt werden. Außerdem bekommt die Schule eine neue Laufbahn, Laufsprunggrube und Spielgeräte auf dem Hof. Das Freigelände wird neu gestaltet. Außerdem sind Parkplätze an der Halle vorgesehen. Die kann nämlich auch als Versammlungsstätte sowie von Dresdner Sportvereinen genutzt werden. Im Juni 2018 können die ersten Schüler und Sportler in der Halle trainieren.

Das kleine Versäumnis ist dann Vergangenheit. Die Autofahrer im Wohngebiet haben dafür allerdings das Nachsehen. Das Grundstück, auf dem die Turnhalle gebaut werden soll, ist derzeit ein Parkplatz. Aktuell gibt es dort 75 Stellplätze, für die Montag bis Sonnabend die Stunde 50 Cent und das Tagesticket drei Euro kosten. Nach dem Bau gibt es nur noch 30 Parkplätze auf der Fläche. „Es wird kein Ersatzparkplatz gebaut“, teilt eine Stadtsprecherin mit. Zum Parken stehen die Straßenränder im Wohngebiet zur Verfügung.

