Sportplatzbau mit Hindernissen Die Sportler aus Coschütz bekommen einen neuen Kunstrasenplatz. Die Pläne für ein doppelt so großes Areal sind dagegen vom Tisch.

In dieser Woche haben die Arbeiten am neuen Kunstrasenplatz an der Stuttgarter Straße 41 begonnen. Lange haben die Sportler aus dem FV Dresden Süd-West darauf gewartet. Nicht nur, weil der alte Belag verschlissen und hier bald kein Spiel mehr möglich ist. Auch, weil mit den Arbeiten ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung geht. Denn neben dem neuen Kunstrasen werden auch neue Strahler und Ballfangnetze montiert. Die sind mit acht Metern zwei Meter höher als bisher. Zudem ist ein neues Funktionsgebäude geplant, in dem es Umkleiden und Sanitärräume geben soll. Derzeit stehen auf der Anlage nur alte Container mit den Umkleiden und Duschen. Dafür läuft die Betriebserlaubnis aus. Ein Termin für den Baustart des Neubaus steht noch nicht fest. Der neue Kunstrasen soll im August fertig sein.

Ein anderes Vorhaben auf dem Sportplatzareal musste die Stadt jetzt zurückziehen. Eigentlich sollten mithilfe des Landes zusätzlich ein Rasenplatz und ein Kleinfeld neu entstehen. Das Funktionsgebäude wäre dann größer ausgefallen. Neben mehr Trainingsmöglichkeiten für den FV Dresden Süd-West hätten dann hier auch andere Sportler aus dem Dresdner Süden trainieren können. Unter anderem hatten sich Fußballer aus dem USV TU Dresden dafür interessiert.

Schnell hatte die Verwaltung den Bau beschlossen. Nun haben sich Probleme ergeben. Weil sich die beiden neuen Sportflächen zu nah an den benachbarten Wohnhäusern befinden, wurde keine Baugenehmigung erteilt. Die Lärmbelastung durch Training und Punktspiele wäre zu hoch gewesen. „Es wurden verschiedene Maßnahmen zum Schallschutz untersucht“, teilt Stadtsprecherin Anke Hoffmann mit. Eine Lösung gab es nicht. Deshalb ist dieser Neubau nun gestrichen. Die vom Land versprochenen Fördermittel – immerhin 1,5 Millionen Euro – sollen nun an anderer Stelle ausgegeben werden. Das werde derzeit noch geprüft, sagt Hoffmann.

Damit fällt auch der Umzug der Johannstädter Fußballerinnen aus. Die trainieren auf einer Rasenfläche an der Elbe. Weil der Platz immer wieder vom Hochwasser beschädigt wurde, sollte der Verein an eine andere Stelle umziehen. Die Anlage an der Elbe wäre stillgelegt worden. Dieses Vorhaben ist nun aufgeschoben. (SZ/acs)

