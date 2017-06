Sportplatzbau kann starten Die Kultusministerin bringt Geld für den neuen Schulsportplatz in Dürrröhrsdorf vorbei – und hat einen Tipp für die Turnhalle.

Jens Michel, Lukas, Brunhild Kurth, Helene, Jens-Ole Timmermann und Schulleiter Holger Häse. © Zschiedrich

Ein warmer Geldregen war bestellt, doch bei der Ankunft am Freitagmittag schüttet es erst einmal von oben, sodass sich die Kultusministerin zunächst ins Musikzimmer flüchten muss, bevor sie den eigentlichen Auslöser ihres Besuchs in Augenschein nehmen kann. Im Trocknen lässt sich Brunhild Kurth (CDU), selbst viele Jahre Biologielehrerin, von den Dürrröhrsdorfer Grundschülern Helene und Lukas erklären, was es denn mit ihrem Sportplatz auf sich hat, von dem sie schon gehört hat, dass er wohl öfter für aufgeschlagene Knie sorgt. „In der Weitsprunggrube wächst das Unkraut“, sagte Helene aus der 2 a. Und auf dem Weg rutsche man schnell aus, erklärte Lukas von der 3 b.

Damit das in Zukunft nicht mehr passiert, drückt Ministerin Kurth dem Bürgermeister von Dürrröhrsdorf-Dittersbach, Jens-Ole Timmermann (Unabhängige Bürger) einen großen Scheck in die Hand, nicht ohne die darauf gedruckte Zahl vorher noch einmal gemeinsam mit Helene und Lukas vorzulesen: 107 720 Euro. Davon kann der Bürgermeister nun einen neuen Sportplatz bauen lassen, erklärt sie den Kindern. Den größeren Teil der Gesamtkosten, etwa 186 000 Euro, trägt die Gemeinde selbst. Ohne den Geldregen aus dem Ministerium wäre der Platz aber wohl noch länger die gleiche buckelige Splitbrache geblieben wie in den vergangenen vierzig Jahren.

Dafür gesorgt, dass das Geld in Dürrröhrsdorf landet, habe der Abgeordnete Jens Michel (CDU), sagt die Ministerin den Kindern und zeigt auf den Mann im Anzug neben sich. „Den müsst ihr euch merken.“ Der Herr Michel sei im Landtag für die Finanzen zuständig und rühre in den Töpfen mit dem Geld. Tatsächlich sind die Mittel frei geworden, weil Bund und Land gemeinsam das Investprogramm „Brücken in die Zukunft“ aufgelegt haben. Das sorgte für Entlastung im Schulbaubudget des Kultusministeriums, erklärt Brunhild Kurth.

Ob denn der Herr Michel auch etwas für eine neue Turnhalle einrühren könnte? Die ist nach dem Schulsportplatz das nächste große Anliegen in Dürrröhrsdorf-Dittersbach. Die Grundschüler und die Turner des SV Wesenitztal bräuchten mehr Platz. „Bisher ist noch kein Antrag eingegangen“, sagt Jens Michel. Aus Sicht der Gemeinde hat das wenig Sinn, da die Förderquote im Sportbereich aktuell bei 40 Prozent liegt. Es bliebe ein Millionenbetrag, den die Gemeinde selbst finanzieren muss, was momentan nicht drin ist. Dranbleiben und das Gespräch suchen, empfiehlt Ministerin Brunhild Kurth. Erst im Innenministerium und dann bei ihr im Kultusressort. Es könne durchaus sein, dass in den nächsten zwei, drei Jahren noch einmal Geld von außen kommt und Mittel frei werden.

Jetzt geht Dürrröhrsdorf erst einmal den Sportplatz für die Grundschüler an. Wenn alles klappt, wird ab August gebaut.

