Sportplatzbau kann rechtzeitig beginnen Der Saisonstart der SG Traktor Reinhardtsdorf im August steht auf gutem Grund. Der Sportplatz bekommt einen neuen Rasen.

Reinhardtsdorf-Schöna. Die Verunsicherung war überall zu spüren. Kann die Sanierung des Sportplatzes in Reinhardtsdorf in so kurzer Zeit gelingen? Am Sonnabend, dem 20. Mai, spielt Traktor das letzte Heimspiel in der Fußball-Kreisoberliga auf dem alten Kunstrasenbelag. Zum Saisonstart im August soll es einen neuen geben. Dafür wurden Gesamtkosten von rund 185 000 Euro ermittelt. Dank des Investitionskraftstärkungsgesetzes stehen Reinhardtsdorf-Schöna rund 122 000 Euro Fördermittel zu.

Die restliche Summe hat die Gemeinde schon im Vorjahr zusammengestottert. Die Ausschreibungen für die Bauleistungen haben sechs Firmen angefordert. Doch nur ein Angebot ging ein. „Das liegt aber im Limit. Somit sollte der Bau machbar sein“, erklärt Bürgermeister Olaf Ehrlich (parteilos). Über die Vergabe des Auftrags entscheidet nun der Gemeinderat auf seiner Sitzung am 23. Mai. In vier Wochen Sommerpause soll der neue Kunstrasenbelag verlegt werden. Das ist Bestandteil des Bauvertrags, heißt es. (SZ/gk)

zur Startseite