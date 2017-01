Sportplatz-Sanierung rückt näher Die außergewöhnliche Spendenaktion des SV Königstein läuft gut. Noch ist die erwünschte Summe aber nicht beisammen.

In den nächsten Jahren soll der marode Sportplatz Pfaffendorf runderneuert werden. Doch das kostet. Der SV Königstein sammelt daher schon eifrig Spenden. © Kristin Richter

Der Freitag ist für Sebastian Klapper jedes Mal ein freudiger Tag. Nicht nur, weil dann das Wochenende beginnt. Jeden Freitag erfährt er auch, wie viel Geld in der Woche für die Spendenaktion zur Sanierung des Sportplatzes Pfaffendorf eingegangen ist. Und die Spendenaktion läuft sehr erfolgreich. „Wir haben einen regelmäßigen Geldeingang“, sagt Sebastian Klapper, Vorsitzender des SV Königstein.

Bereits jetzt sind mehr als 1 600 Euro zusammengekommen. Und das, obwohl der Verein die Aktion erst im November des letzten Jahres startete. Von dieser regen Beteiligung ist der Verein überwältigt. „Das hat unsere Erwartungen wirklich übertroffen“, sagt der Vorsitzende. Nicht nur Privatpersonen, auch Stadträte und andere Vereine haben bereits gespendet oder dies angekündigt, sagt er.

Die etwas andere Art, Geld zu sammeln, scheint anzukommen. Denn es wird nicht einfach nur Geld eingesammelt. Das war dem Verein zu unpersönlich. Jeder, der den neuen Sportplatz unterstützen möchte, kann eines von 255 Feldern einer Tafel kaufen – für mindestens 25 Euro. Die Geldgeber erscheinen dann namentlich auf der Spendentafel.

Doch bis jetzt gibt es die Tafel noch gar nicht. Sie befindet sich derzeit in Produktion. Sebastian Klapper hofft, dass sie Anfang Februar fertig wird. Dann müssen die bereits verkaufen Felder noch beschriftet werden. Zum ersten Heimspiel des Vereins am 25. März soll die Tafel dann erstmalig der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Wenn 255 Felder mit Namen gefüllt sind, soll die Tafel natürlich auch am Sportplatz stehen. Vorher soll sie einen Platz bekommen, wo sie von möglichst vielen Menschen gesehen wird und vielleicht auch zum Spenden anregt. „Wir würden sie gern an den Reißigerplatz stellen, wo auch schon unsere Vereins-Schautafel ist. Oder an den Treffpunkt“, sagt Sebastian Klapper. Ob das klappt, weiß er noch nicht. Der Verein hofft auf die Zustimmung von Bürgermeister Tobias Kummer (CDU). Der hat die Spendenaktion selbst schon mit 250 Euro unterstützt.

Anlage ist wichtig für Kinder und Jugendliche

Auch wenn der vorübergehende Standort der Tafel noch nicht geklärt ist, steht fest, wie viel Geld der Spendenaufruf einbringen soll. Insgesamt sollen 5 900 Euro zusammenkommen. Der Sportverein möchte dann noch 5 000 Euro aus der eigenen Kasse dazugeben.

Derzeit gibt es laut Bürgermeister Tobias Kummer für etwa 8 500 Bürger der Verwaltungsgemeinschaft nicht eine einzige moderne Sportanlage. Solch eine Anlage wäre wichtig für die Förderung der Kinder und Jugendlichen. Dies betonte er in seiner diesjährigen Rede zum Neujahrsempfang der Stadt.

Die Planung für die Sanierung des Sportplatzes Pfaffendorf begann bereits Ende 2015. Läuft alles wie gedacht, soll bis 2018 das Vereinsgebäude erneuert werden. Danach ist dann der Platz dran, der mit Kunstrasen ausgelegt werden soll. Laut aktueller Planung wird das Projekt rund 640 000 Euro kosten. Werden die Fördermittel vom Land bewilligt, muss die Stadt aber immer noch etwa die Hälfte beisteuern. Die Spenden des Vereins sind da sehr willkommen.

Noch sind einige der 255 Felder auf der Spendentafel frei. „Die Nachfrage ist groß“, sagt Königsteins Bürgermeister Kummer und ruft Spender auf: „Beeilen sie sich.“

