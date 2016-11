Sportplatz-Projekt wird vorgestellt Der Rasen in Langenwolmsdorf soll erneuert werden. Ein Stadtrat will dazu mehr Informationen.

So ansehnlich wie hier soll auch bald der Rasen auf dem Sportplatz in Langenwolmsdorf aussehen. © Marko Förster

Auf Drängen von Stadtrat Steffen Kühnel (Unabhängige Wählervereinigung) aus Stolpen soll das Projekt für die Sanierung des Sportplatzes im Ortsteil Langenwolmsdorf doch noch vorgestellt werden. Allerdings nicht, wie er hoffte, in einer Stadtratssitzung, sondern in einer Ortschaftsratstagung in Langenwolmsdorf. Ursprünglich hatte dies die Stadtverwaltung überhaupt nicht vor, da es kein großes Projekt wäre. „Die Rasenfläche wird in Ordnung gebracht, mehr nicht“, sagte Bürgermeister Uwe Steglich (FDP). Doch Stadtrat Kühnel findet, dass ein Vorhaben, welches 100 000 Euro kosten soll und gefördert wird, auch in einer Stadtratssitzung vorgestellt werden sollte. Einen Termin gibt es noch nicht.

Der Sportplatz wird von den Schülern der Grundschule und von Vereinen genutzt. Außerdem ist er ein Ausweichsportplatz für die Fußballer des SV Blau-Gelb Stolpen, wozu auch Steffen Kühnel gehört. Der Stolpener Sportverein kritisiert schon länger den Zustand der sportlichen Anlagen, die Sportler verfassten sogar ein offener Brief an die Stadträte und die Stadtverwaltung. In diesem forderten sie, mehr Geld für die Unterhaltung und Sanierung der Sportplätze in die Hand zu nehmen. Mit der Wiederherrichtung des Rasenplatzes in Langenwolmsdorf ist aber nur ein Problem gelöst. Auch auf dem Sportplatz Stolpen ist die Rasenfläche arg strapaziert. Und je nach Wetterlage kann die Rasenfläche im Burgstadion mitunter von Oktober bis April nicht genutzt werden. Deshalb hatten die Fußballer schon den Bau eines Großfeld-Kunstrasenplatzes gefordert. Doch davon ist die Stadt noch weit entfernt. (SZ/aw)

