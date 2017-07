Sportplatz kostet deutlich mehr Der Sportplatzbau in Pfaffendorf ist ein Eingriff in die Landschaft. Das muss kompensiert werden.

Die Sanierung des Sportplatzes in Pfaffendorf wird noch einmal teurer. © Marko Förster

Bei der Sanierung des Sportplatzes in Pfaffendorf kommen auf die Stadt rund 115 000 Euro mehr zu. Bauamtschefin Katrin Gräbner gab dies auf Anfrage von Stadträtin Katrin Klewe (Freie Wähler) in der letzten Sitzung des Stadtrates an. Zuvor seien die Räte nicht über die Summe informiert worden, so Klewe. Die Mehrkosten entstehen durch Auflagen des Landratsamtes. Für den Bau sind Eingriffe in Natur und Landschaft notwendig. Diese müssen laut Katrin Gräbner mit Ausgleichsmaßnahmen, beispielsweise Baumpflanzungen, kompensiert werden. Für die Mehrkosten könne man Fördermittel beantragen, so die Bauamtschefin. Katrin Klewe kritisiert, dass die Kosten für den Bau des Sportplatzes bisher nur grob geschätzt wurden. So sei beispielsweise unklar, was die Zuwegung kosten wird. Auch die laufenden Kosten, die durch den Betrieb des Platzes auf die Stadt zukommen, seien nicht bekannt. (SZ/kk)

