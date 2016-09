Sportplatz ist doch kein Parkplatz für Eltern Die Zufahrt zur Kita ist gesperrt. Die Gemeinde macht Vorschläge, wo geparkt werden kann.

Der neue Buswendeplatz in Seeligstadt. Hier darf geparkt werden. © Gemeinde

Die Zufahrt zur Kita „Gänseblümchen“ in Seeligstadt ist aufgrund des Straßenbaus nicht möglich. Parkplätze gibt es nur außerhalb der Kita. Eltern und Kinder kommen nur zu Fuß direkt ans Gebäude. Eine Zufahrt über einen Weg am Sportplatz ist für Eltern und alle anderen Autofahrer untersagt. Das Parken auf dem Hartplatz des Sportvereins ist verboten.

Darauf weist Ilko Keßler, der Vorsitzende des Seeligstädter Sportvereins, hin. „Es ist ärgerlich, dass der Hartplatz von einigen Eltern als Parkplatz genutzt wird. Durch die Autos entstehen Spurrillen und Fahrspuren. Vor allem bei Nässe. Dann ist der Platz nicht mehr bespielbar und wir müssen Schäden aufwendig ausbessern“, so Keßler. Eltern hatten in einem Bericht der SZ am Dienstag gelesen, dass es trotz Sperrung weiterhin diese Zufahrtsmöglichkeit über den Weg am Sportplatz zur Kita gibt. Die Formulierung aber war missverständlich. Die Zufahrt über die Straße „Am Forsthaus“, das Freigut Schäl und den Sportplatz gilt ausschließlich als Rettungsweg für Rettungswagen und Feuerwehr. Ausnahmsweise dürfen ihn auch Versorgungsfahrzeuge befahren.

Großharthaus Bürgermeister Jens Krauße machte sich nach einem Beitrag in der SZ und einer Anfrage am Dienstag selbst ein Bild von der Situation. „Bis zum Beginn der Kanalarbeiten ist noch eine ungehinderte Zufahrt für Rettungsdienst und Versorgungsfahrzeuge ab der Hauptstraße zur Kita gewährleistet.“ Für alle anderen Autos gelte die Vollsperrung. Eltern, die ihre Kinder im Auto bringen und abholen, können am Baustellenende vor der Sperrscheibe auf der Hauptstraße parken, teilte das Landratsamt Bautzen dazu mit. Neben der Baustelle gibt es einen Fußweg.

Parken auf dem neuen Buswendeplatz

Wie Bürgermeister Jens Krauße nach seinem Rundgang am Dienstag sagte, gebe es zusätzlich von Fischbach aus kommend Parkmöglichkeiten auf dem neu entstandenen Buswendeplatz an der Fischbacher Straße. Wer mit dem Auto komme, müsse den Umweg in Kauf nehmen. „Wenn gebaut wird, müssen Autofahrer mit Einschränkungen rechnen“, sagt er. Dass viele Eltern fälschlicherweise den Hartplatz nutzten, zeigt jedoch, dass der Bedarf für ausreichend Parkplätze im Bereich der Kita da ist. Wie lange die Zufahrt zum „Gänseblümchen“ gesperrt bleiben muss, ist offen. Dies sei abhängig von Wetter und Bauverlauf, sagte Kreissprecherin Frances Lein.

Vor dem Sportplatz werde jetzt ein Hinweisschild aufgestellt, dass die Zufahrt für Autos gesperrt ist und einzig als Rettungsweg dient, sagt Ilko Keßler. „Wir werden gegebenenfalls Eltern informieren. Wir bitten alle um Rücksichtnahme. Mit dem Kindergarten sind wir uns hierbei einig. Wir werden das auch kontrollieren.“

Bedingt ist die derzeitige Situation durch den Straßenbau in Seeligstadt. Abschnittsweise bis 2022 wird die gesamte Ortsdurchfahrt erneuert. „An der Kita sind wir nun an einem sehr komplizierten Abschnitt“, so Bürgermeister Jens Krauße. Im Bereich der Hauptstraße werden Gas-, Schmutzwasser- und Trinkwasserleitungen verlegt. Gleichzeitig entstehen Stützmauern und eine neue Brücke über der Schwarzen Röder. (cm)

