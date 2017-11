Sportminister bringt frisches Geld Markus Ulbig lässt sich auf Altenbergs Sportbaustelle blicken und ist spendabel. Doch alle Probleme löst das noch nicht.

Im Areal am Altenberger Gymnasium, der Eliteschule des Sportes, werden Trainings- und Wettkampfstätten für den Nachwuchs- und Spitzensport konzentriert. Zur neuen Dreifeld-Halle (li.) kommen bis 2019 noch Anschubstrecke (vorn), Trainingsgebäude sowie Schieß- und Laufhalle.

Das Projekt hat an Fahrt gewonnen, sagte Landrat Michael Geisler (Mitte), als er für das neue Sportzentrum in Altenberg von Sachsens Sportminister Markus Ulbig zwei Zuwendungsbescheide über rund eine drei viertel Million Euro erhielt.

Keine Frage: Der Kurzbesuch von Sachsens Sportminister Markus Ulbig (CDU) am Mittwochvormittag in Altenberg hatte eher symbolischen Charakter als politische Strahlkraft. Das weiß er und das sagt er auch: „Ich hätte die beiden Fördermittelbescheide für den Neubau des Leistungssportzentrums in Altenberg auch in einen Umschlag stecken und mit der Post schicken können.“ Machte er aber nicht.

Und er ließ sich auch keine überdimensionierten Schecks kommen, damit die Summe von insgesamt rund 782 000 Euro in der Öffentlichkeit gleich noch ein bisschen größer aussieht. Ulbig begnügte sich mit zwei weißen Mäppchen, in denen die Zuwendungsbescheide steckten. Ihm war wichtig, wie er sagt, auch in schwierigen Zeiten selbst vorbeizukommen, den Osterzgebirglern damit zu zeigen, wir lassen die Region nicht hängen. „Ich will deutlich machen, dass ich zu dem Projekt und zu der Zukunft der Sportarten Bob, Skeleton, Rennrodeln, Biathlon und Mountainbike in Altenberg stehe,“ sagt er.

Denn der Bau des Leistungszentrums für den Nachwuchs- und Spitzensport am Gymnasium in Altenberg, um den jahrelang gerungen und gestritten wurde, ist auch nach der Baugenehmigung nicht einfacher geworden. Wie sich im Sommer herausstellte, wird das millionenschwere Projekt deutlich teurer als erwartet. Nach neuesten Berechnungen, die das Landratsamt als Bauherr aufgrund des Baubooms und der steigenden Preise veranlasste, werden zusätzlich knapp vier Millionen und damit insgesamt mehr als zwölf Millionen Euro benötigt. Während im Osterzgebirge mancher angesichts der Entwicklungen schon weiche Knie bekam, wie Volker Hegewald, Leiter des Gymnasium Dippoldiswalde/Altenberg und bekennender Optimist, selbst eingesteht, knickt Ulbig nicht ein: „Ich stehe trotz Kostenerhöhung zu dem Standort.“ Denn hinter der Kostenexplosion stecke keine Unfähigkeit, wie er gegenüber der SZ erklärt. Das sei schlichtweg den veränderten Marktbedingungen geschuldet. Wäre das Projekt schneller vorangekommen, wäre es vielleicht günstiger zu haben gewesen. Doch darüber jetzt zu spekulieren, sei „vergossene Milch“, so Ulbig.

Die Fördermittel, die er jetzt in Höhe von rund einer drei viertel Million Euro für den Bau der Funktionsbereiche für die Biathleten und für die Neugestaltung der Außenanlagen nach Altenberg brachte, schließen diese Finanzlücke nicht. Der Finanzplan sah von Anfang an neben Geldern von Bund, Freistaat und Landkreis diese Zuwendungen vor, die aus dem sächsischen Förderprogramm „Brücken für die Zukunft“ kommen. Der Kreistag hat inzwischen eine zusätzliche Million Euro zugesagt und sich damit auch klar weiter zu dem Projekt bekannt. Die Voraussetzung, auch andere Geldgeber davon zu überzeugen, noch eine Schippe Kohle draufzulegen. Sportminister Ulbig ist gewillt, das bekräftigt er erneut, mitzuziehen. „Aber der Bund muss auch seinen Teil mit leisten“, sagt er. Schließlich geht es um ein Zentrum für den Spitzensport, und das sei auch Bundesinteresse.

Obgleich Ulbig bewusst ist, dass nach den Ergebnissen der Bundestagswahl und der schwierigen Regierungsbildung der Zeitpunkt alles andere als günstig ist, hofft er, dass der Bund auch noch eine Million Euro dazugibt. Der Freistaat würde dann den großen fehlenden Rest von zwei Millionen Euro zum Gesamtprojekt noch beisteuern. „Wichtig ist jetzt, anzufangen“, sagt Ulbig.

Wie wichtig das ist, macht Landtagsabgeordnete Andrea Dombois (CDU) deutlich. Es gebe immer wieder Diskussionen um die Bundesstützpunkte. Nächstes Jahr werde es zum Beispiel eine Entscheidung zur Zukunft der Biathlonstützpunkte geben. Sie kann sich noch gut an eine Aussage des Bundesministeriums des Inneren erinnern, dass bei entsprechender Förderung auch Leistung kommen müsse. Voraussetzung dafür seien aber beste Trainingsbedingungen, damit die Sportler auch die Leistung bringen können, sagt sie. Und die entstünden jetzt in Altenberg auch mit dem Bau des Leistungssportzentrums.

