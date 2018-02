Sportliches Vereinsfest

Ebersbach. Das Vereinsfest im Ortsteil Ebersbach hat Tradition. Einmal im Jahr organisieren der Ortschaftsrat, Feuerwehr, SG Neudorf, Angler- und Schützenverein, die IG Schulmuseum und die Kita Zwergenstübchen das Event auf dem Gelände neben der Sporthalle. Dieses Mal soll sich das Vereinsfest ganz um den Sport in Ebersbach drehen, sagte Ortsvorsteher Jürgen Müller. Und das in gleich zweifacher Hinsicht. Zum einen ist eine Ausstellung in der Sporthalle geplant, zu der das Schulmuseum und die SG Neudorf Exponate liefern. Zum anderen soll ein Volleyballturnier veranstaltet werden. „Die ersten Mannschaften haben sich schon gefunden“, sagte Müller. Der Ortschaftsrat und Eltern aus der Kita wollen sich beteiligen. Es wird mit Vier-Mann-Teams gespielt.

Der Ortschaftsrat wird die Feier wieder mit einem Zuschuss unterstützen. Rund 1 000 Euro sind dafür eingeplant, so Müller. Unter anderem soll ein Festzelt aufgestellt werden. (DA/jh)

