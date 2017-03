Sportliches Highlight gerettet Das Sachsenpokal-Halbfinale zwischen dem BFV und Lok Leipzig kann am 26. März in Bischofswerda stattfinden.

Der Bischofswerdaer Fußballverein 08 und die Stadtverwaltung haben sich darauf verständigt, dass das Sachsenpokal-Halbfinale zwischen dem BFV und Lok Leipzig am 26. März in Bischofswerda stattfindet und nicht nach Leipzig abgetreten werden muss, weil man kein geeignetes Stadion anbieten kann. Das ist das Ergebnis einer Beratung am Montagabend, zu der sich das Vereinspräsidium, OB Holm Große und leitende Rathausangestellte trafen.

Das Spiel findet im Wesenitzsportpark statt, weil sich der BFV bereiterklärt, als Veranstalter in die Haftung zu gehen und das Gros der Arbeiten und Kosten übernimmt. So steht jetzt fest, dass der fehlende Sicherheitszaun am Gästeblock durch den Verein beschafft und bezahlt werden muss. Für die Bewirtung von Hunderten VIP-Gästen, die bei solchen Spielen üblich sind, wird ein Großzelt aufgebaut und nicht das Sporthotel hergerichtet. Auch darum muss sich der BFV kümmern. Sponsoren wollen helfen, heißt es.

Ein Risiko ist der Rasen – nicht nur bei Lotte, wo am Dienstag das DBF-Pokal-Viertelfinale gegen Dortmund abgesagt werden musste. Im WSP liegt nach Angaben von Fußballern und Fachleuten seit dem Stadionumbau ein ähnlich labiles Geläuf.

Der sportliche Wert des Spiels ist für den BFV groß. Gewinnt Schiebock, spielt der BFV nächstes Jahr DFB-Pokal. (SZ/ass)

