Sportlicher Platz und feiernde Bürger

Auch die jüngsten Teilnehmer sind, wie hier beim Weitsprung, mit Feuereifer bei der Sportabzeichenprüfung auf der Sportstätte An der Rosenstraße, dabei. Der LSV Niesky organisiert diese Prüfung im Rahmen der Veranstaltungen anlässlich „275 Jahre Niesky“. Über 20 Kinder, Jugendliche und Erwachsene melden sich am Sonnabend, um ihre sportlichen Fähigkeiten in den vier Disziplinen unter Beweis zu stellen. Das Familienunternehmen Kunze unterstützt die Prüfung durch die Übernahme der Startgebühren für die Kinder.

Die Mädchen und Jungen aus dem Kindergarten Gummistiefelchen singen gemeinsam mit den Uhs`dorfer Singdrosseln zum Abschluss ihres Programms während des Vereinsfestes in Uhsmannsdorf vor der UKC-Arena. Die Freiwillige Feuerwehr Uhsmannsdorf bringt sich ebenso aktiv wie der Kleintierzüchterverein in die Gestaltung des Sonntagnachmittags ein. Für die musikalische Unterhaltung zeichnet das Neiße-Trio aus Liberec verantwortlich. Bereits am Vorabend hatte der UKC in seine Heimstatt zum Feiern eingeladen.