Sportlicher Countdown Bis zum Jahresende sollen Schüler und Vereine die neue Turnhalle in Stolpen nutzen können. Der Zeitplan ist eng.

zurück Bild 1 von 3 weiter September 2016: Christian Senf arbeitet an den Außenanlagen des Turnhallenkomplexes. © Dirk Zschiedrich September 2016: Christian Senf arbeitet an den Außenanlagen des Turnhallenkomplexes.

Juni 2016: Den Sommer über wird innen wie außen (Foto rechts oben) gearbeitet. So werden in der alten Halle neue Fenster eingesetzt.

Februar 2016: Wie ein hässliches Entlein stand die alte Schulturnhalle neben dem bereits fertigen Erweiterungsbau.

Die Stolpener Grund- und Oberschüler sitzen in der ersten Rehe. Sie sind ganz nah dran, wenn es um die Bauarbeiten an ihrem Turnhallenkomplex geht. Seit dem vergangenen Jahr wird direkt vor ihren Fenstern gewerkelt, um die Bedingungen für den Schul- und auch Vereinssport zu verbessern. Den Bauleuten bleiben derzeit nur noch wenige Wochen. Denn Ende des Jahres soll der Altbau der Schulsporthalle an der Pirnaer Landstraße fertig saniert sein. Im Frühling konnte nach einjähriger Bauzeit bereits der Erweiterungsneubau eingeweiht werden. Nun konzentrieren sich die Arbeiten auf den Altbau. Insgesamt stehen für die Sporthalle in diesem Jahr noch einmal 1,2 Millionen Euro im Haushaltsplan. Die Förderung beträgt hier 480 000 Euro.

Bis der langersehnte Umbau starten konnte und die Finanzierung gesichert war, dauerte es an die 13 Jahre. Wie vom Stadtrat beschlossen, wurde zuerst die Erweiterung der bestehenden Halle durch einen Neubau realisiert. Praktisch nahtlos hatte sich dann die Sanierung der alten Halle angeschlossen – ein ebenso umfangreiches wie teures Vorhaben. Die Veränderungen sind täglich zu sehen. Im Frühjahr hatten Bauarbeiter den alten Gebäudeteil der Schulturnhalle entkernt. Erst danach konnte der Wiederaufbau beginnen. Im Mai 2016 hatte der Stadtrat die ersten Aufträge für die Modernisierung der alten Stolpener Schulsporthalle vergeben. (SZ/aw)

