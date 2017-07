Sportlicher August Doppelte Chance: Entweder als Paar oder mit zwei Sportarten. Beim Schwimmen gibt es erstmals eine Jugendwertung.

Heidenau. Das Heidenauer Albert-Schwarz-Bad lädt auch im August vor allem zum Baden ein. Doch es soll auch ein sportlicher Monat werden, sagt Lars Franke von der Badleitung. Die zwei großen Ereignisse sind das vierte Heidenauer Paarschwimmen und das zweite Swim & Run, also Schwimmen und Rennen. Das Paarschwimmen findet am 11. August zwischen 19 und 20 Uhr statt. Innerhalb der Stunde gilt es, als Duo die längste Strecke zu schwimmen. Dabei wechseln sich die beiden Schwimmer ab. Erstmals gibt es auch eine Wertung für unter 15-Jährige, deren Zeit eine halbe Stunde beträgt. Wer als Paar – weiblich, männlich oder gemischt – auch an der Heidenauer Paar-Challenge teilnimmt, kann beim Schwimmen schon mal Punkte sammeln.

Der Startschuss zum zweiten Swim & Run-Wettkampf fällt am 19. August – 9 Uhr für die über 18-Jährigen, 10 Uhr für die Jüngeren. Die schwimmen 200 Meter und laufen 2,5 Kilometer. Für die Älteren sind die Distanzen jeweils doppelt so lang. Gestartet wird im Abstand von jeweils 30 Sekunden, die Zeitschnellsten ziehen in das Finale ein. Der Gesamtsieger wird im finalen Verfolgungsrennen ab 10.30 Uhr ermittelt. Diese Veranstaltung wird vom MSV Meusegast organisiert, das Paarschwimmen von der Heidenauer Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft. (SZ/sab)

