Sportlicher Auftakt für Stolpen 800 Große Feierlichkeiten stehen 2018 an. Dafür setzen sich die Stolpener auch in Bewegung. Und das im doppelten Sinn.

In Vorbereitung auf 800 Jahre Stolpen hat René Bardoux ein Laufseminar organisiert. Dort zeigte er unter anderem die richtige Lauftechnik. Außerdem gab es Tipps für Kleidung und Fitness. © Steffen Unger

Auf der faulen Haut haben die Mitglieder der Arbeitsgruppen Stolpen 800 wahrlich nicht gelegen. Für das große Fest vom 1. bis 11. Juni kommenden Jahres haben sie schon etliches vorbereitet. Das Organisatorenteam hatte deshalb schon jetzt eingeladen, um über den Stand der Vorbereitungen zu informieren.

1218 wurde erstmals etwas über Stolpen geschrieben

Burgchef Jürgen Major räumte gleich anfangs der Veranstaltung mit noch immer schwelenden Diskussionen über das wahre Alter von Burg und Stadt auf. „Im Jahr 1218 wurde erstmals etwas zu Stolpen geschrieben. Deshalb wurde das Jahr auch für alle folgenden Jahrfeiern von Stolpen so festgesetzt“, sagt er. Ausführungen dazu gab er bereits in einer ersten Veranstaltung im letzten Jahr. Danach entbrannte offenbar ein Streit unter Historikern, weil die eigentliche erste urkundliche Erwähnung der Stadt Stolpen erst viele Jahre später datiert. Um konkret darüber zu informieren, wird derzeit auf der Burg eine Ausstellung vorbereitet. Doch die Jahreszahl ist bei den Organisatoren nicht das Hauptthema. Vielmehr geht es ihnen darum, wie sich die einzelnen Arbeitsgruppen bei der Vorbereitung engagieren. Und da konnten alle schon einiges vorweisen. Den sportlichen Auftakt setzt René Bardoux. Er organisiert den ersten Stolpener Basaltlauf direkt zum Fest. Allerdings sollen sich die Einwohner schon vorher in Bewegung setzen und von Januar 2018 bis zum Fest 8 000 Kilometer laufen. Die Zahl sei so gewählt worden, weil 800 Kilometer doch etwas zu wenig gewesen wären, um richtig in Form zu kommen, sagt Sportler René Bardoux.

Mit 800 kostümierten Gästen ist die Wette gewonnen

Zum großen Fest im Juni 2018 gibt es mehrere Höhepunkte. Einer davon soll die Stadtwette mit dem MDR sein. Gewettet wird, dass es Stolpen schafft, 800 kostümierte Gäste auf den Marktplatz zu holen. Der Wetteinsatz ist noch unklar.

Der Festumzug am 11. Juni steht. 40 Bilder sollen es sein, sie berichten von der Burg, der Stadtgeschichte, von Bauwerken und Industriegeschichte. So wird zum Beispiel der Stolpener Stadtbrand nach- und der tiefe Brunnen auf der Burg Stolpen dargestellt. Auch die Entwicklung der Ortsteile wird mit einbezogen. Überhaupt steht das Wir im Vordergrund. „Wir wollen das Fest gemeinsam vorbereiten, so wie ein Fest zu Hause vorbereitet wird. Alle sollen mitmachen“, sagt Pfarrer Christian Heurich, der mit Annett Immel die Veranstaltungen koordiniert, die über das gesamte Jahr 2018 stattfinden. 108 Projektideen seien im Team entstanden, 62 davon hätten gute Chancen auf eine Umsetzung, 26 davon würden auf jeden Fall realisiert.

Noch ist die Liste nicht vollständig. Den Auftakt gibt eine Gospel-Night zum Jahresanfang. Eine Glockenweihe ist geplant. Die Stolpener Unternehmen bieten das Jahr über Werksführungen an. Es wird ein Stolpener Nachtspektakulum mit dem Stadtwächter geben. Drei Festbiere sind zu verkosten und der Gogelmosch-Verein ruft zu 800 guten Taten auf. Auch in den Schulen und Kindergärten soll das Fest in der Zeit von Januar bis Juni 2018 auf ganz verschiedene Art gelebt werden. So wird jede Schulklasse und jede Kita-Gruppe eine Zeitkapsel mit Dokumenten von 2018 befüllen. Die Kinder werden ihr Stolpen malen. Außerdem will eine Klasse der Oberschule einen Fußfühlpfad anlegen und diesen dann auch betreuen. Bernd Bochow wird mit einigen Geschichtsinteressierten insgesamt 51 Tafeln an Stolpener Häusern anbringen, in denen sich um 1900 Handwerker und Gewerbetreibende angesiedelt hatten.

Werbung mit modernen Medien soll mehr junge Gäste ansprechen

Mit dem Stolpener Jonathan Adler haben die Organisatoren einen jungen Mann gefunden, der die Werbung ins weltweite Netz bringt. Er pflegt nicht nur die Internetseite für Stolpen 800. Er nutzt auch die sozialen Netzwerke wie Facebook, Insta-

gram und Snapchat. „Wir wollen damit natürlich auch alle jüngeren Besucher erreichen und für unser Fest werben“, sagt er.

Informationen unter www.Stolpen800.de

