Sportliche Künstlerin aus Görlitz Aus dem Görlitzer Stadtbild sind die Werke von Gisela Mauermann nicht wegzudenken. Am Dienstag feiert sie ihren 75. Geburtstag.

Blickt auf 75 Jahre zurück: die Görlitzer Künstlerin Gisela Mauermann

Der „Trinkerbrunnen“ am Schwibbogen, ...

... der Brunnen im Karpfengrund, ...

...die Granitblöcke am Königshainer Tunnel – all das sind Werke der Bildhauerin Gisela Mauermann.

Görlitz. Der „Trinkerbrunnen“ am Schwibbogen, der Brunnen im Karpfengrund, die Granitblöcke am Königshainer Tunnel – all das sind Werke der Bildhauerin Gisela Mauermann. Die Görlitzer Künstlerin kam im Zweiten Weltkrieg in Görlitz zur Welt und wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf. Sie war schon als Kind talentiert, lernte in jungen Jahren das Holzbildhauerhandwerk und fertigte eine Menge öffentlicher Schnitzarbeiten an, unter anderem Wegweiser zu Grünflächen und Schachfiguren für den Görlitzer Stadtpark.

Ende der 1960er Jahre erfüllte sie sich den Traum, Kunst zu studieren, und arbeitete eine Zeit in Berlin. Lange waren auch dort Werke von ihr zu sehen. Seit den 1970er Jahren lebte Gisela Mauermann als freischaffende Bildhauerin in Görlitz. Zu ihren Auftragswerken gehörte die Kopie des goldenen Löwen an der Untermarkt-Zeile.

Bis nach New York hatte sie Aufträge für Fassadengestaltungen. Vor einigen Jahren ersetzte sie die Bildhauerei durch die Malerei und widmete sich ihrem sportlichen Interesse: dem Schwimmen. Heute wird Gisela Mauermann 75 Jahre alt. Wir wünschen ihr vor allem Gesundheit, damit sie noch lange malen, schwimmen und mit dem Rad durch die Stadt fahren kann.

