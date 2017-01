Sportlich ins neue Jahr Die Anmeldungen für Kurse rund um die Gesundheit sind zu Jahresbeginn besonders hoch. Doch die Anbieter beobachten auch noch andere Trends.

zurück Bild 1 von 3 weiter Die Neustarterin: Letztes Jahr bin ich leider nicht wirklich dazu gekommen, regelmäßig Sport zu treiben. Weil ich das Jahr davor aber bei ML Sports Outdoor-Fitness mitgemacht habe und mir das auch Spaß gemacht hat, würde ich dieses Jahr gerne wieder eine Sportart anfangen. Deshalb habe ich mir gedacht, dass ich einfach mal hierher zu „Fit und gesund ins neue Jahr“ gehe, um mich über verschiedene Sportarten zu informieren. Es gibt mittlerweile ja sehr viele Möglichkeiten, Sport zu treiben, und da ist so eine Veranstaltung echt hilfreich. Ich hab mir drei Kurse rausgesucht, die mich besonders interessierten: Etwas Chinesisches, Chi Gong heißt das. Dann das Eltern-Kind-Programm für mich und meine kleine Liv und am Ende Life-Kinetik. Da weiß ich allerdings gar nicht, was sich dahinter verbirgt. Da muss ich mich wohl überraschen lassen. Juliane Weise, 30 © André Braun Die Neustarterin: Letztes Jahr bin ich leider nicht wirklich dazu gekommen, regelmäßig Sport zu treiben. Weil ich das Jahr davor aber bei ML Sports Outdoor-Fitness mitgemacht habe und mir das auch Spaß gemacht hat, würde ich dieses Jahr gerne wieder eine Sportart anfangen. Deshalb habe ich mir gedacht, dass ich einfach mal hierher zu „Fit und gesund ins neue Jahr“ gehe, um mich über verschiedene Sportarten zu informieren. Es gibt mittlerweile ja sehr viele Möglichkeiten, Sport zu treiben, und da ist so eine Veranstaltung echt hilfreich. Ich hab mir drei Kurse rausgesucht, die mich besonders interessierten: Etwas Chinesisches, Chi Gong heißt das. Dann das Eltern-Kind-Programm für mich und meine kleine Liv und am Ende Life-Kinetik. Da weiß ich allerdings gar nicht, was sich dahinter verbirgt. Da muss ich mich wohl überraschen lassen. Juliane Weise, 30

Der Durchstarter: „Fit und gesund ins neue Jahr“ – wie sollte man denn besser starten? Ich halte zwar nicht viel von Neujahrsvorsätzen, weil man die sowieso nicht hält, aber Sport treiben ist ja nie verkehrt. Deshalb finde ich es wirklich gut, dass es jetzt schon zum dritten Mal diese Veranstaltung gibt. Ich bin auch schon immer mit dabei, und es war immer wirklich gut. Vielleicht entdecke ich heute ja eine ganz neue Sportart für mich, das Angebot ist sehr vielfältig. Zurzeit mache ich Outdoor-Fitness bei ML Sports, seit drei Jahren mittlerweile schon, und im Sommer fahre ich viel Fahrrad. Für heute habe ich mir Life-Kinetik, einen Vortrag über Ernährung und Sport und einen Kurs zu Entspannung und wohlfühlen rausgesucht; Letzteres muss man sich ja auch mal gönnen. Da bin ich schon ziemlich gespannt drauf, was wir da so machen werden. Marco Oelschlegel, 35

Der Ausdauernde: Ich erhoffe mir von dem Sportfest heute vor allem neue Impulse, wie man sich heutzutage fit halten kann. Es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten, etwas für seine Gesundheit zu tun, da muss man sich schon mal wenigstens einen Tag lang für Zeit nehmen, um sich richtig darüber informieren zu können. Neben Fußball spielen, was ich mittlerweile seit über 40 Jahren mache, und Power-Mat – dabei konzentriert man sich vor allem auf Trainingsübungen nur mit dem eigenen Körpergewicht – was ich jetzt ein Jahr lang mache, kann man ja auch noch mehr für seinen Körper tun. Denn das ist wirklich wichtig. Deshalb habe ich mich für die Kurse Laufen und Ausdauer entschieden, für einen Kurs über die Lockerung und Dehnung von Faszien und für Chi Gong. Da bin ich besonders gespannt drauf. Ralph Priefer, (50)

Zum dritten Mal hat der Kraftsport- und Fitnessverein (KFV) Döbeln eine Aktion „Fit und gesund ins neue Jahr“ gestartet. Mehr als 100 Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben sich zu den verschiedenen Angeboten in der Stadtsporthalle und der Mensa des Gymnasiums Döbeln angemeldet. Ein paar weitere Interessierte nutzten noch spontan die Möglichkeit, sich darüber zu informieren, wie ihr Alltag sportlicher werden kann.

Siegbert Leimner, Abteilungsleiter beim KFV, konnte die Sportbegeisterten an neun verschiedene Fachleute verweisen. Nach einem gemeinsamen Warm-up gab es beispielsweise Tipps fürs Lauf- und Ausdauertraining oder fürs Üben mit der Faszienrolle. Die Teilnehmer erfuhren, wie Gesundheitssport mit Kleingeräten aussieht und wie die gesamte Familie etwas für ihre Gesundheit und sportliche Fitness tun kann. Nicht zu kurz kamen Tipps fürs Entspannen und Wohlfühlen, Chi Gong stand auf dem Programm. Fachvorträge, etwa zur richtigen Ernäherung bei sportlicher Aktivität, rundeten die Angebote ab.

Diese sind insgesamt vielfältiger geworden. „Die Aktion zu Jahresbeginn ist gewachsen“, freute sich Siegbert Leimner mit den Trainern und allen, die diesen Tag organisiert und betreut haben. Da ging es wie häufig zu Jahresbeginn ohnehin etwas hektisch zu. Mehr Anmeldewillige wollten sich für die Gesundheitskurse eintragen lassen – die meisten, um gute Vorsätze fürs neue Jahr gleich umzusetzen.

Im Solemed Gesundheitszentrum in Leisnig hat Vereinsvorsitzender und Trainer René Quandt diesmal die gleichen Erfahrungen gemacht. Zum Jahresstart sei ein größerer Zulauf zu verzeichnen gewesen. „In den Jahren vorher hatte ich das nicht mehr so beobachtet“, erzählt Quandt. Er nimmt allerdings an, dass die meisten den Vorsatz, gesünder zu leben und mehr für ihren Körper zu tun, schon länger mit sich herumtragen, den Jahreswechsel aber zum Anlass nehmen, um sich tatsächlich in einem Studio anzumelden.

Das haben in den zurückliegenden Monaten schon so viele Leisniger getan, dass das bisherige Team an Trainern und Sporttherapeuten nicht ohne Verstärkung ausgekommen ist. Quandt führt den Zuspruch zum einen auf den neuen Standort des Gesundheitszentrums mit einem Plus an Angeboten zurück. Zum anderen hat er den Eindruck, dass das Gesundheitsbewusstsein insgesamt steigt.

Jede Bewegung bringt etwas

Dieser Meinung ist auch Thorsten Hartwig, einer der Geschäftsführer des Welwel in Döbeln. In dem Haus „rackern“ fast 1 000 Mitglieder für ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit. Hartwig hat zwei Termine ausgemacht, an dem es immer wieder neue Gesichter in die Kurse drängt: Anfang des Jahres und nach dem Urlaub. „Dann wollen die meisten abnehmen“, so Hartwig. Eine zweite Motivation sei, dass sich die „Neulinge“ schlapp und müde fühlen und etwas dagegen tun wollen. „Die Rückengesundheit zu verbessern, der nächste wichtige Anmeldegrund, ist das ganze Jahr über aktuell“, erklärt Hartwig. Demnach sei Rückensport ein großes Thema im Welwel. Nach wie vor beliebt sei das Elektrosimulationstraining (EMS) zum Muskelaufbau. Es ergänze das Ausdauertraining.

Nur Sport zu treiben, genügt den meisten nicht mehr. Es geht ums Ganzheitliche. Gesunde Ernährung im Zusammenhang mit Bewegung und Diagnostik zum gezielten Einsatz von Übungen wie zum Aufbau der Rückenmuskulatur ist gefragt. Auch Entspannung spielt eine große Rolle. Balance-Kurse zum Wohlbefinden haben enormen Zulauf. Jeden Tag gibt es einen im Welwel. Hartwig spricht von einem wachsenden Gesundheitsmarkt – und immer mehr Menschen, die ihre guten Vorsätze über Monate, sogar Jahre durchhalten. „Man sieht ihnen an, dass Sport gut tut“, findet Hartwig. „Jede Bewegung bringt etwas und ist sie auch noch so langsam. Damit ist man immer noch schneller als derjenige, der stehenbleibt“, so seine Devise. Zum Durchhalten motiviert das Welwel in diesem Jahr mit einem Partnerbonus. „Wer sich mit einem Freund oder der Nachbarin verabredet, lässt das Training viel seltener sausen als derjenige, der allein herkommt“, so der Geschäftsführer.

Sonja Thiel bietet dienstags Fitnesskurse im sogenannten Spiegelsaal des ehemaligen Textilwerkes an der Dresdener Straße in Hartha an. Bei ihr sei der Zulauf das gesamte Jahr gut. Sie hat dafür bemerkt, dass sich ihre Kundschaft offenbar gerade neu orientiert. Während sich bislang oftmals junge Leute nach der Arbeit auspowern wollten, fanden zuletzt Sonja Thiels Yogakurse einen überraschend großen Zuspruch. „Das letzte Mal hatte ich 15 Teilnehmer, so viele, wie selten zuvor“, so die Chefin von Sofit.

