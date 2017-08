Sportlich durch den Elbsandstein Am zweiten August-Wochenende werden Hunderte Sportler erwartet. Sie starten in den verschiedenen Disziplinen.

Bei der Panoramatour gibt es 19 verschiedene Strecken. © Steffen Unger

Die Sparkassen-Panoramatour Sächsische Schweiz zieht auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Sportler ins Elbtal und nach Hinterhermsdorf. Es haben sich bereits über 900 Teilnehmer angemeldet. Auf insgesamt 19 verschiedenen Strecken sind sie vom 11. bis 13. August radelnd, walkend, wandern oder laufend unterwegs.

Die Drei-Tages-Tour führt in diesem Jahr wieder über die Festung Königstein. Nach einem Jahr Pause bildet der Festungslauf erneut deren erste Etappe. Die zweite Etappe, der Nationalpark-Lauf, startet am Sonnabend in Bad Schandau, die dritte, Rund um den Weifberg, dann Sonntag in Hinterhermsdorf.

Für alle Disziplinen kann sich noch online angemeldet werden, so Veranstalter Hans-Joachim Weidner. Aber auch spontane Starter sind willkommen. Bei Wettbewerben ohne Zeitmessung ist dies bis kurz vor dem Start möglich, bei Wettbewerben mit Zeitmessung sollte man sich spätestens eine Stunde vor dem Start anmelden.

Als Erinnerung gibt es auf allen Strecken und für jeden Teilnehmer eine Urkunde und jeden Tag eine andere Medaille, sagt Hans-Joachim Weidner. Neu ist: Wer alle drei Etappen der Panoramatour absolviert, erhält dieses Jahr einen Medaillenteller, um diese gebührend zu präsentieren. Neu sei auch, dass die Radtouren nicht nur in Hinterhermsdorf starten, sondern diesmal auch in Krippen, sagt der Veranstalter. Außerdem müssen sich Teilnehmer des Nationalpark-Laufs in diesem Jahr auf einen zeitigeren Start einstellen. Für die Wanderer geht es schon um 7 Uhr los. „Damit versuchen wir, der schlimmsten Hitze etwas auszuweichen.“ Es werde daher ab 6 Uhr ein üppiges Frühstück angeboten.

Problematisch wird in diesem Jahr auch wieder die Parkplatzsuche, vermutet Hans-Joachim Weidner. Es sei daher ratsam, wenn die Teilnehmer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen.

Nach dem Lauf ist vor dem Lauf. Daher stehen die Termine der Panoramatour für die nächsten Jahre bereits fest: 2018 findet das Event vom 10. bis 12. August statt.

zur Startseite