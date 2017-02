Sportlerin setzt sich für Förderer ein Die einstige Weltklassesprinterin Kerstin Finke schreibt an den Rathauschef und bittet ihn um Unterstützung für Bernd Lorenz.

zurück Bild 1 von 2 weiter Mit einer Silbermedaille kehrte die Leichtathletin Kerstin Behrendt 1988 von den Olympischen Spielen in Soul zurück. Die frühere Spitzensportlerin, die heute Kerstin Finke heißt, ist Ehrenbürgerin der Stadt Leisnig. © Archivfoto: ADN Mit einer Silbermedaille kehrte die Leichtathletin Kerstin Behrendt 1988 von den Olympischen Spielen in Soul zurück. Die frühere Spitzensportlerin, die heute Kerstin Finke heißt, ist Ehrenbürgerin der Stadt Leisnig.

Mit einigen seiner Schützlinge hat sich der Lehrer und Trainer Bernd Lorenz hier zu einem Gruppenfoto aufgestellt. Vor ein paar Tagen ist Lorenz im Alter von 75 Jahren gestorben. Ehemalige Schüler wollen seine Urne nach Leisnig bringen und hier im April beisetzen lassen – eine ganz besondere Aktion.

Als Ehrenbürgerin der Stadt hat Kerstin Finke am Donnerstag Kontakt zu Bürgermeister Tobias Goth (CDU) aufgenommen. In einer E-Mail bittet sie den Rathauschef, die ehemaligen Schüler darin zu unterstützen, dass Bernd Lorenz in Leisnig beigesetzt werden kann und eine würdige Trauerfeier bekommt.

Wie der DA berichtete, ist der frühere Deutsch- und Sportlehrer sowie Sporttalentförderer Bernd Lorenz Anfang Februar im Alter von 75 Jahren in Leipzig gestorben. Dort hätte er seine letzte Ruhestätte gefunden, wenn seine ehemaligen Schüler nicht auf die Idee gekommen wären, ihren Lehrer nach Leisnig zu holen und hier beerdigen zu lassen. Selbst hatte Lorenz dafür offenbar nicht vorgesorgt.

Kerstin Finke, die unter ihrem Mädchennamen Behrendt 1988 bei den Olympischen Spielen in Seoul die Silbermedaille in der 4 x 100 Meter Staffel holte, findet die Aktion prima. „Ohne seine Arbeit und seinen Einsatz wären niemals die Grundlagen meiner Erfolge möglich gewesen“, so die heute in Zeitz lebende frühere Sportlerin. Ein Junioren-Europameister- und ein Vizeweltmeistertitel gehören außer dem Medaillengewinn bei Olympia zu Kerstin Finkes größten Leistungen. „Darüber hinaus verdanke ich Herrn Lorenz alle meine Rekorde im Kinder- und Jugendbereich.“

Dass Kerstin Finke für die Beisetzung von Bernd Lorenz in ihre alte Heimat kommen wird, steht für sie außer Frage. Das sagte sie dem Döbelner Anzeiger am Donnerstag. Sie hoffe, dass es gelingt, „einem so verdienstvollen Bürger eine würdevolle Trauerfeier zu ermöglichen“. Wann genau Bernd Lorenz in Leisnig beigesetzt wird, ist noch offen, wahrscheinlich aber an einem Freitag im April.

