Sportlerheim wird 2017 saniert Die Gemeinde Kubschütz investiert 100 000 Euro in das Gebäude.

In Kubschütz wird in das Sportlerheim investiert. © Uwe Soeder

Voraussichtlich im nächsten Frühjahr soll das Sportlerheim in Kubschütz saniert werden. Für 100 000 Euro sollen dann Dach und Fassade erneuert und gedämmt werden. Dafür will die Gemeinde Kubschütz Geld aus dem Investitionspaket „Brücken in die Zukunft“ nutzen.

Die Gemeinde will damit vor allem die Betriebskosten für das Gebäude senken, das vom Sportverein Kubschütz genutzt wird. Neben Umkleiden und Duschen gibt es dort eine Kegelbahn. Der Gastraum wird zwar seit dem Rückzug der letzten Betreiberin schon seit Jahren nicht mehr als öffentliche Gaststätte bewirtschaftet, sondern nur noch für private Feiern vermietet. Aber wenn das Haus saniert ist, bestehe vielleicht auch wieder die Chance, einen Pächter zu finden, hofft Bürgermeister Olaf Reichert (parteilos). (SZ/MSM)

zur Startseite