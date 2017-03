Sportlerehrung im Uhrenmuseum Der Landessportbund dankt erfolgreichen Wintersportlern und deren Trainern. Dabei spielt auch ein Buch eine Rolle.

Die Sportlerehrung ist am Dienstag mit einer Führung durch das Deutsche Uhrenmuseum Glashütte verbunden. © Archiv: Kamprath

Der Landessportbund Sachsen (LSB) und das sächsische Innenministerium zeichnen am Dienstag erfolgreiche Wintersportler und ihre Trainer aus. An der Ehrung teilnehmen werden neben Sachsens Staatsminister Markus Ulbig (CDU) auch die LSB-Vizepräsidentin Heike Fischer-Jung und mehrere Spitzensportler. Erwartet werden auch Weltmeister und Weltcup-Gesamtsieger in der Nordischen Kombination, Eric Frenzel und sein Teamkollege und Weltmeister Björn Kircheisen sowie der WM-Bronzemedaillengewinner im Eisschnelllauf, Nico Ihle und der Rodel-Europameister Ralf Palik. Auch Bob-Weltmeister Francesco Friedrich und seine Anschieber Candy Bauer und Martin Grothkopp haben ihr Kommen zugesagt. Diese Drei werden sich in Glashütte in das Goldene Buch des Sports des Freistaats Sachsen eintragen.

Die Sportlerehrung beginnt am späten Nachmittag mit einer Führung durch das Deutsche Uhrenmuseum Glashütte, in der ihnen die Facetten der Zeitmessung und der Uhrmacherkunst erklärt werden. Danach beginnt die Ehrung. Die Stiftung Sporthilfe Sachsen wird anschließend die sieben Nachwuchssportler im Wintersport bekannt geben, die als Talente für die übernächsten Olympischen Spiele eine einjährige Förderung erhalten werden. Darunter sind Nico Klemm (SG Stahl Schmiedberg/Biathlon), Vivian Bierbaum (BCS Sachsen Oberbärenburg/Bob), Susanne Kreher (BCS Sachsen Oberbärenburg/Skeleton) und Jessica Tiebel (RRC Altenberg/Rennrodeln).

