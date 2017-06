Sportler wollen Drogen keine Chance geben Der Döbelner Rotary-Club setzt sich für Drogenprävention ein. Mit dem BC Hartha ist ein neuer Partner gefunden.

Der Rotary-Club Döbeln-Mittelsachsen hat Trikots mit dem Slogan „Keine Chance den Drogen“ an den BC Hartha übergeben. Künftig soll es auf dem Gebiet der Drogenprävention eine Zusammenarbeit geben. © Lars Hallbauer

Sie werden bald allen zeigen, dass Drogen bei ihnen keine Chancen haben – die jungen Spieler des BC Hartha. Mit diesem Slogan, der dem des Deutschen Fußballbundes ähnelt, werden sie künftig mit ihren Trikots auf dem Fußballplatz auflaufen.

Möglich gemacht hat das der Rotary-Club Döbeln-Mittelsachsen. Präsident Jürgen Vogel übergab zum Vereinsfest 60 Dresse, weitere 20 bekommt die F-Jugend des VfB Leisnig. Seit mehr als zwei Jahren setzen sich die Rotarier in der Region für die Drogenprävention ein. „Wir müssen Brücken bauen, das Problem an die Kinder herantragen und auf die Risiken aufmerksam machen“, so Jürgen Vogel. Dass das bereits im Kindesalter notwendig sei, sagte Martin Creutz von der Diakonie.

„Im Grundschulalter wird die Entscheidung gefällt, ob jemand sein Leben aktiv oder passiv gestalten will“, so Martin Creutz. Soziale Kontakte wie bei den Mannschaftssportarten seien wichtig für die Kinder, um den richtigen Weg, aber auch Grenzen zu finden“, so Creutz. Er ist froh, dass die Rotarier auch den Eigenanteil für die Aufsteller, sogenannte Roll-ups, übernommen haben, die bei der Drogenprävention in den Schulen eingesetzt werden. „Wir müssen jugendgerecht arbeiten, damit unsere Botschaft auch bei den jungen Leuten ankommt. Die zwölf Roll-ups sind eine gute Sache. Sie sind nachhaltig und können aktualisiert werden“, sagte Creutz.

Dieses Projekt hatte Dr. Rudolf Lehle, Präsident des Rotary-Clubs 2015/16 angeschoben. Er als ärztlicher Direktor des Fachkrankenhauses Bethanien, in dem unter anderem Drogensüchtige behandelt werden, und auch der Präsident des BC Hartha Matthias Scheidig, Niederlassungsleiter der Anerkannten Schulgesellschaft Sachsens, erleben in ihrer täglichen Arbeit, wie Drogen die Menschen beeinflussen. Damit es nicht so weit kommt, ist Aufklärung wichtig. Mit der Übergabe der Trikots ist der erste Schritt getan, dem noch weitere folgen. So werden die ausgebildeten Trainer, die meisten von ihnen haben eine Lizenz, mit den Kindern über das Thema sprechen. (je)

