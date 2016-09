Sportler sehen sich vor Gericht wieder Ein Oderwitzer Kicker hat seinen Gegenspieler gebissen. Am Ende siegt die Einsicht.

Dass es beim Fußball auch in den niederen Spielklassen nicht immer nach dem Motto „Fair Play“ zugeht, bewies die Hauptverhandlung wegen Körperverletzung gegen den 45-jährigen Miroslav H. Der Tscheche aus Jablonec nad Nisou (Gablonz) spielt seit geraumer Zeit bei den alten Herren des FSV Oderwitz. Diese bestritten im Mai vergangenen Jahres, kurz vor Ende der Saison, ein Punktspiel gegen den Bertsdorfer SV. Dabei kam es laut Anklageschrift der Staatsanwältin zu einem äußerst unliebsamen Zwischenfall.

Kurz vor Spielende stand es bereits 6:2 für die Oderwitzer, und daran hatte deren tschechischer Kicker mit bereits drei erzielten Treffern wesentlichen Anteil. Als er sich freispielte, um das vierte Tor entweder einzuleiten oder selbst zu vollbringen, wurde er daran von einem gegnerischen Spieler „unsanft“ gehindert. Er sei ins Gesicht geschlagen worden, beide Spieler gingen dabei zu Boden, und er habe sich daraufhin nur gewehrt, versicherte der Angeklagte. Laut Anklageschrift habe er allerdings im Zuge dieser Verteidigung seinem Widersacher in die Brust gebissen.

Die Folge der Anzeige des Geschädigten war ein gerichtlicher Strafbefehl in Höhe von 15 Tagessätzen zu je 15 Euro, gegen den der Angeklagte form- und fristgemäß Widerspruch einlegte. Bereits zu Beginn der Hauptverhandlung hatte der Vorsitzende, Dr. Holger Maaß, betont, dass es sich hier um einen Fall handelt, der keinesfalls vor ein Strafgericht gehört, sondern unter Sportfreunden auch so geklärt werden könnte.

Einsichtig zeigte sich auch der als Zeuge geladene Geschädigte. Er habe gesehen, dass der Angeklagte eine Lücke in der eigenen Abwehr nutzen wollte und sei dazwischen gegangen, sagte er aus. Es habe einen heftigen Zusammenstoß gegeben, bei dem beide Spieler zu Boden gingen. Drauf hin nahm er den Gegner in den Schwitzkasten. Dieser wehrte sich und biss zu. Er habe zwar dabei blaue Flecke erhalten, fügte der Zeuge hinzu, aber insgesamt erachtete er seine Verletzungen nicht so schwer, dass er hätte einen Arzt aufsuchen müssen. Eigentlich betrachte er diesen Zwischenfall ja auch schon erledigt. Das war für Dr. Maaß Anlass, eine Einstellung des Verfahrens anzuregen. Dem schlossen sich erwartungsgemäß alle Prozessbeteiligten an. Das Verfahren wurde ohne weitere Auflagen eingestellt.

