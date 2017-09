Sportler, Reporter und Chronist Dieter Schüßler aus Bautzen hat viele Ehrenämter. Mit 80 will er jetzt mehr Zeit für die Familie.

Dieter Schüßler ist Sportsmann durch und durch. Und eine ruhige Kugel zu schieben, kommt bei ihm nicht infrage. Gerade erst 80 geworden, hat er jeden Tag mehr als genug zu tun. Die Liste seiner Ehrenämter ist lang. „Momentan brennt mir besonders die Vorbereitung des Bautzener Stadtlaufes auf den Nägeln“, sagt er. Denn Dieter Schüßler gehört dem Organisations-Team an, kümmert sich um die Pressearbeit und führt als Nachfolger von Heinz Bartusch die Stadtlauf-Chronik fort, die mittlerweile über 700 Seiten umfasst. Am 9. September geht der Stadtlauf nun schon zum 24. Mal über die Bühne.

Am vergangenen Dienstag hat Dieter Schüßler nun zum letzten Mal im Bautzener Keglerheim offiziell gekegelt. Er nahm Abschied von seiner Senioren-Kegler-Gruppe, die es seit 1992 gibt und für deren Betreuung er 18 Jahre lang verantwortlich war. Er dokumentierte alle Spiele, kümmerte sich um die Auswertung der Turniere und führte die Statistik. Jeden Dienstag war Dieter Schüßler all die Jahre von 7.30 bis 12 Uhr vor Ort.

Die Reißleine gezogen

„Doch jetzt musste ich die Reißleine ziehen, schließlich fordert meine große Familie auch ihr Recht“, sagt der drahtige Rentner, dem man seine Acht vor der Null nicht abnehmen mag. Seine Nachfolge tritt nun Seniorenkegler Dietmar Schuster an. Bei ihm weiß er sie in guten Händen, wie er sagt. Zum Abschied gab es viele Blumen und ein herzliches Dankeschön von seinen langjährigen Kegler-Kollegen.

Hin und wieder wird Dieter Schüßler aber doch noch eine Kegelkugel in die Hand nehmen. Dann aber im Rahmen seiner Arbeit mit der Herzsportgruppe. Das ist sein umfangreichstes und aufwendigstes Ehrenamt, das er seit 23 Jahren ausübt. Zusammen mit einem Arzt und einem Übungsleiter bildet Dieter Schüßler als Betreuer ein eingeschworenes Team. In der Herzsportgruppe trainieren Menschen, die nach Operationen Reha-Sport verschrieben bekommen haben. Das Training der Herzsportgruppe findet jeden Donnerstag drei Stunden lang in der Turnhalle des Berufsschulzentrums für Hauswirtschaft an der Paulistraße statt.

Terminkalender prall gefüllt

Der Montag- und der Mittwoch-Vormittag sind im prall gefüllten Terminkalender von Dieter Schüßler für Büroarbeit reserviert. In der Geschäftsstelle des Mehrsparten-Sportvereins MSV 04 im ehemaligen Hauptpostamt am Postplatz erledigt er alle anfallenden Arbeiten. Aber auch die Aufnahmegespräche für die Herzsportgruppe finden dort statt. „Ganz nebenbei“ führt Dieter Schüßler auch noch die Chronik des MSV 04, die mittlerweile über 2 500 Seiten umfasst. SZ-Leser kennen zudem seine Fotos, die auf den Sportseiten verschiedene Wettkampfberichte, unter anderem von den Sportakrobaten, illustrieren.

Sport getrieben hat Dieter Schüßler sein ganzes Leben lang. Während seiner beruflichen Laufbahn als Militärflieger war er Schwimmer und Wasserballer. Heutzutage tritt er jeden Tag in die Pedale. Und natürlich macht er auch alle Übungen der Herzsportgruppe mit. Deshalb läuft er auch nicht Gefahr, sich vor seinen sechs Enkeln und fünf Urenkeln sportlich zu blamieren. Seine drei Kinder leben über ganz Deutschland verstreut.

