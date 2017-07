Sportler helfen Busunfall-Opfern

Löbau. Das Busunglück vom 3. Juli mit einem Fahrzeug der Löbauer Firma Reimann-Reisen erschüttert auch die Sportler der „Eisernen“ vom Verein OSC Löbau. Sie wollen jetzt den Opfern und Angehörigen helfen. Am 16. August plant der Verein einen Benefizlauf zugunsten der Unfallopfer, wie Gerhard Rumpf vom OSC ankündigt. „Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir als Sportler helfen und damit das Leid ein bisschen mildern können“, so Rumpf. Am 16. August ab 17 Uhr wollen die Sportler auf dem Zuckerplateau im Messegelände für den guten Zweck laufen. Eine Runde mit 400 bis 500 Metern wird abgesteckt. Jeder kann mitlaufen. Pro Runde zahlt jeder Läufer einen Euro als Spende. Das Geld wird über das Spendenkonto der Stadt der Firma Reimann für die Unglücksopfer zur Verfügung gestellt. (SZ)

zur Startseite