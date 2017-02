Sportlegende findet letzte Ruhe in Pirna Am 2. Februar wurde der Pirnaer Studienrat und ehrenamtlichen Sportfunktionär Johannes Förster beerdigt.

Johannes Förster starb im Alter von 85 Jahren. © Daniel Förster

Mehr als 120 Weggefährten, Freunde und Familienangehörige haben am 2. Februar auf dem Friedhof Pirna Abschied vom verstorbenen Pirnaer Studienrat und ehrenamtlichen Sportfunktionär Johannes Förster genommen. Bei der Trauerfeier mit dem Dompfarrer an der Dresdner Kathedrale, Norbert Büchner, war die Kapelle bis zum letzten Platz gefüllt. Der Geistliche betonte bei seiner Andacht, dass Johannes Förster ein großes Herz für den Sport, besonders für den Behindertensport, hatte. Mit der katholischen Beerdigung durch Norbert Büchner, 2001 bis 2014 katholischer Pfarrer der Gemeinde St. Kunigunde Pirna , wurde dem Verstorbenen ein letzter Wunsch erfüllt. Beide waren seit Jahren miteinander befreundet. Der Sportlehrer und Sportenthusiast Förster, der Generationen von Pirnaern mehr als 60 Jahre lang betreute, hatte sich nach einem Sturz im Herbst nicht erholt und war am 17. Januar im Alter von 85 Jahren verstorben. (df)

zur Startseite