Sporthallen-Umbau soll im Juli beginnen Der Zeitplan für die Sanierung der Halle in Schönau-Berzdorf steht. Unklar ist noch, wo dann der Schulsport stattfindet.

Bürgermeister Christian Hänel (parteilos) ist seit 1990 im Amt. © SZ/Steffen Gerhardt

Der Plan für die Sanierung und den Umbau des Sport- und Freizeitzentrums am Hutberg steht. Schönau-Berzdorfs Bürgermeister Christian Hänel (parteilos) hat den Wunsch-Fahrplan im jüngsten Gemeinderat vorgestellt. Noch bis März soll Zeit sein für die Ausführungsplanungen. Ab April sollen die Aufträge für die Arbeiten ausgeschrieben und im Mai dann an die Baufirmen vergeben werden. Für Juni plant die Gemeinde die Baufreimachung, das heißt, die Sporthalle wird ausgeräumt. Auch einige Bäume werden für den Umbau voraussichtlich gefällt werden müssen. Der Baustart ist für Anfang Juli geplant, ein reichliches Jahr sollen die Arbeiten dauern. Voraussetzung ist, dass es mit der Finanzierung klappt. Bereits vergangenes Jahr hat sich die Gemeinde beim Leader-Programm um Fördermittel beworben. Der Eingangsbescheid ist kürzlich eingegangen, die Gemeinde muss jetzt noch Unterlagen nachreichen, die ihr zur Bewerbung noch nicht vorlagen, erklärte Hänel in der Sitzung. Die Gemeinde hofft darauf, dass dem Eingangsbescheid dann auch eine Förderzusage folgt. Für die Sanierung der Halle hatte Schönau-Berzdorf in den vergangenen Jahren schon mehrfach Anlauf genommen.

Die Halle am Hutberg wird unter anderem von der benachbarten Grundschule genutzt. Unklar ist noch, wo der Schulsport stattfinden wird, wenn es während der Bauzeit zu kalt wird für Unterricht im Freien. Bei der Diskussion dieser Frage im Gemeinderat kam die Mehrzweckhalle Dittersbach als Ausweichort ins Gespräch. Die Schwierigkeit bei diesem Vorschlag: Man müsste zum einen für den Transport der Schüler nach Dittersbach sorgen können, zum anderen müssten auch die Sportgeräte in die Mehrzweckhalle gebracht werden und dort für die fragliche Zeit Platz finden. Platz, den aber womöglich andere Vereine im nächsten Winter benötigen, so die Überlegungen. Der Bürgermeister will kommende Woche mit der Schulleiterin der Grundschule Schönau-Berzdorf über eine Lösung sprechen. (SZ/sdn)

