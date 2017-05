Sporthallen-Anbau wird im Sommer saniert Kreischa investiert rund 500 000 Euro. Das Projekt wurde mehrmals verschoben. Und vor dem Baustart gab es Probleme.

Der Turnhallen-Anbau in Kreischa wird saniert. Der Großteil der Arbeiten soll in den Ferien abgeschlossen werden. © Karl-Ludwig Oberthür

Kreischa. Lange war die Frischekur für den Anbau der Kreischaer Schulsporthalle geplant. Nachdem konkrete Pläne dafür schon seit mehr als fünf Jahren vorlagen, verzögerte sich der Baustart dennoch immer wieder. Nun kann der Ausbau in dem Gebäudeteil, der seit den 1980er-Jahren unverändert ist, aber endlich beginnen. Die Gemeinderäte haben diese Woche, bei ihrer jüngsten Sitzung, die Bauaufträge für das rund 500 000 Euro Projekt vergeben, das zu den größten in diesem Jahr in Kreischa gehört. „Die Demontage-Arbeiten in dem Anbau gehen nun los“, erklärt Bürgermeister Frank Schöning (FBK). Schon in der kommenden Woche soll der Umbau beginnen. Ziel sei es, dass die Rundumerneuerung des Anbaus im Sommer über die Bühne geht.

Der größte Teil der Arbeiten soll in den sechs Wochen dauernden Ferien abgeschlossen werden. Zum Schuljahresbeginn Anfang August soll die Turnhalle nutzbar sein, so der Plan. „Es wird aber sicher auch baubedingte Schließzeiten geben“, sagt Schöning. Diese sollen allerdings eher die Ausnahme bleiben. Hort und Schule seien über den Bau-Ablauf informiert.

Die Sporthalle wird vor allem von den Kindern und Jugendlichen der Grund- und Oberschule genutzt. Die Arbeiten sollen in der vorhandenen Bausubstanz vollzogen werden. Der Sanitärtrakt wird umfangreich modernisiert. Gleichzeitig wird der Gebäudeteil behindertengerecht umgebaut. Das betrifft vor allem den Eingangsbereich und die Toiletten. Zudem werden Fenster und Belüftungsanlage erneuert, die Wände erhalten eine neue Dämmung. Der Fußboden wird auf Vordermann gebracht. Neue Türen werden eingebaut sowie aktuelle Brandschutzvorgaben umgesetzt.

Der Baustart wurde in den vergangenen Jahren immer wieder verschoben. Das hatte mehrere Gründe. Zunächst blieben die erhofften Fördermittelzusagen aus. Der Schulstandort an sich hatte mehrere Jahre auf der Kippe gestanden, ist aber seit geraumer Zeit gesichert. Die Zahl der Schüler stieg wieder. In diesem Schuljahr besuchen 165 Kinder die Grundschule, in der Oberschule lernen 226 Kinder und Jugendliche.

Nachdem bereits die Turnhalle selbst schon vor einigen Jahren teilsaniert worden war, ließ die Frischekur für den Anbau auf sich warten. Dann gab es aber grünes Licht vom Freistaat. Etwa 40 Prozent der Kosten hätten gefördert werden können. Der Baustart wurde trotzdem verschoben. Denn mit der Einführung eines neuen Förderprogramms „Brücken der Zukunft“ standen 2016 plötzlich bessere finanzielle Möglichkeiten parat – damit war sogar eine bis zu 75-prozentige Förderung drin. Neben der Verbesserung von Brandschutz in der Kita und der Schule zählen zu den über diesen Fördertopf unterstützten Projekten der barrierefreie Zugang zum Ärztehaus und eben die Sanierung des Turnhallen-Anbaus.

Kreischa setzte auf das neue Förderprogramm, Anträge und Unterlagen wurden überarbeitet. Die Gemeinde verschob das Projekt in dieses Jahr. Zuschüsse wurden dann bewilligt, rund 249 000 Euro. Fast hätte es jedoch erneut Verzögerungen für den Baustart gegeben. Denn bei der Ausschreibung für Bauleistungen gab es Probleme.

Für zwei der Lose gab es anfangs keinen einzigen Bewerber. Und bei drei anderen nur ein, zwei bzw. gar kein Angebot. Das bedeutet, das Kreischa für die Hälfte der Aufträge zunächst kein Unternehmen gefunden hatte. Der Baustart hätte sich so womöglich noch weiter zeitlich nach hinten verschoben. Deshalb hat Kreischa das Vergabeverfahren geändert, es wurde vereinfacht. Die Kosten stiegen aber.

Das nun vom Gemeinderat vergebene Los für Bauhauptleistung liegt zum Beispiel mit rund 176 000 Euro 24 Prozent über der Kostenberechnung vorab. „Das hängt mit der großen Nachfrage im Baubereich zusammen, die Auftragslage ist gut, viele Alternativen gab es so nicht“, sagt Schöning. „Das hat natürlich Einfluss auf die Preise.“

