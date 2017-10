Sporthalle wird Jugendzentrum Der BFV 08 engagiert sich in der Südstadt und für Bischofswerda. Dafür startet am 27. Oktober ein neues Projekt.

Projektleiter Tommy Klotke © Christian Kluge

Die Sporthalle an der Ernst-Thälmann-Straße in Bischofswerda Süd soll unter Schirmherrschaft des Fußballvereins 08 zu einem sozialen und kulturellen Zentrum für die Stadt werden. Die Pläne dafür werden auf einem öffentlichen Fanforum des BFV 08 am Freitag, 27. Oktober, vorgestellt. Projektleiter Tommy Klotke sagte zur SZ: „Zunächst wird sich das neue Präsidium vorstellen, das auf der Mitgliederversammlung am 24. Oktober gewählt wird. Anschließend werden wir über die Ziele unseres Projektes informieren.“ Dieses richtet sich insbesondere an Kinder und Jugendliche, junge Arbeitslose, aber auch an Menschen mit Migrationshintergrund.

Handwerkliches Geschick wird vorerst für die Entwicklung, Gestaltung und Pflege des neuen Zentrums benötigt. Dabei sollen speziell die Räumlichkeiten in der Halle bis zum Jahresende für eine Begegnungsstätte nutzbar gemacht werden. Ebenfalls auf der Agenda steht unter anderem der Auf- und Ausbau des Fußballmuseums, das auf Basis der umfangreichen Sammlung des unvergessenen Heinz Schölzel entstehen soll. Durch eine Kooperation mit dem Goethe-Gymnasium ist es bereits gelungen, einen Schüler für eine wissenschaftliche Aufarbeitung der Bischofswerdaer Fußballgeschichte im Rahmen einer „Besonderen Lernleistung“ zu gewinnen.

Viele Veranstaltungen geplant

Zu den Plänen gehören weiterhin der Aufbau einer Freizeitmannschaft, kostenlose Workshops zu den Themen Social Media und Öffentlichkeitsarbeit, ein Graffiti-Workshop sowie die eigenständige Planung und Organisation von Veranstaltungen durch die Projektteilnehmer. „Vorstellbar wären zum Beispiel Übertragungen von Spielen der Fußball-WM 2018 oder eine Ü-30-Party in der Turnhalle oder Sportveranstaltungen für Kinder und Jugendliche“, sagt Tommy Klotke.

Ein großes Ziel aller Maßnahmen ist es, Nachhaltigkeit zu erzeugen und junge Menschen unterschiedlicher sozialer Schichten aus und um Bischofswerda zusammenzubringen – sprich: auch nach dem Ende des auf zwei Jahre angelegten Projektes die geschaffenen Inhalte weiterzuführen. Seit Beginn dieses Jahres nutzt und bewirtschaftet der BFV 08 die noch unsanierte Sporthalle an der Thälmannstraße. Gleich nebenan befindet sich der Kunstrasenplatz.

Das geplante Jugendzentrum ist eins von fünf Projekten in Bischofswerda, die über den Europäischen Sozialfonds gefördert werden. In der Projektkategorie „Beratungs- und Betreuungsangebote“ werden demnächst die städtische Wohnungswirtschaft und Bau GmbH ein Beratungs- und Begegnungszentrum in Bischofswerda-Süd und das Netzwerk für Kinder- und Jugendarbeit eine Kreativ-Werkstatt aufbauen. Der Wirtschaftsförderverein Bischofswerda wird derweil seinen Namen gerecht und will mit einem Büro in der Innenstadt die lokale Wirtschaft unterstützen sowie helfen, benachteiligte Menschen am Arbeitsmarkt einzubinden. Auch der Verein Regenbogen wird ein Projekt realisieren, und zwar in dem von ihm übernommenen Treff „Freizone“. Beginn dieses Projektes ist allerdings erst in einem Jahr, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. All diese Vorhaben sollen die Stadtentwicklung in Bischofswerda fördern.

Dafür stehen rund 470 000 Euro zur Verfügung. 95 Prozent – reichlich 445 000 Euro – kommen aus dem Europäischen Sozialfonds. Knapp 25 000 Euro steuern die beteiligten Projektträger vor Ort bei. (szo)

BFV-Fantreffen: 27. Oktober, 18.30 Uhr, Sporthalle Ernst-Thälmann-Straße

zur Startseite